Con más de 2.500 jóvenes

Escuelas y clubes de San Cristóbal participaron de la experiencia de los Juegos Sudamericanos

Representantes de 74 escuelas y siete clubes del departamento asistieron a las distintas sedes del evento en Santa Fe, Rosario y Rafaela. A nivel provincial, la propuesta reunió a estudiantes de las 365 localidades santafesinas.