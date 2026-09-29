Más de 2.500 estudiantes y jóvenes deportistas del departamento San Cristóbal, pertenecientes a 74 escuelas y siete clubes, participaron de distintas actividades de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, que finalizaron este fin de semana.
Escuelas y clubes de San Cristóbal participaron de la experiencia de los Juegos Sudamericanos
Representantes de 74 escuelas y siete clubes del departamento asistieron a las distintas sedes del evento en Santa Fe, Rosario y Rafaela. A nivel provincial, la propuesta reunió a estudiantes de las 365 localidades santafesinas.
Los contingentes del departamento formaron parte de la propuesta “Vivamos los Juegos”, que permitió a estudiantes y deportistas de distintos puntos de la provincia asistir a las competencias desarrolladas en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, además de participar de actividades recreativas y recorridos institucionales.
A nivel provincial, la iniciativa alcanzó a contingentes provenientes de las 365 localidades de Santa Fe, con una participación estimada en más de 170.000 estudiantes durante el desarrollo del evento.
Una experiencia que reunió a escuelas y clubes
La propuesta permitió que jóvenes de distintas localidades del departamento San Cristóbal se trasladaran hasta las ciudades sede para presenciar competencias internacionales y participar de las actividades organizadas en torno a los Juegos.
Los grupos pudieron acceder a jornadas deportivas, espacios recreativos y propuestas vinculadas con el turismo y el conocimiento de las ciudades anfitrionas. Para parte de los estudiantes, el viaje también representó la posibilidad de conocer por primera vez alguno de estos centros urbanos.
La organización contempló aspectos logísticos como traslados, alimentación, acompañamiento y coordinación de los grupos, además de la capacitación de guías destinados a recibir a las delegaciones escolares.
También hubo recorridos por la Legislatura
Como parte del programa desarrollado durante las dos semanas de competencia, más de 150 contingentes visitaron la Legislatura de Santa Fe y participaron de recorridos guiados.
La actividad fue organizada de manera conjunta por las Cámaras de Senadores y Diputados y el Ministerio de Educación, dentro del esquema de propuestas complementarias a los Juegos Sudamericanos.
El ministro de Educación, José Goity, señaló que el operativo comenzó a planificarse a principios de año y que se trabajó en un sistema de turnos y en la logística necesaria para facilitar la llegada de las delegaciones provenientes de distintas localidades.
Participación de los 19 departamentos
La propuesta alcanzó a establecimientos educativos y clubes de los 19 departamentos santafesinos, con la intención de ampliar la participación más allá de las ciudades que fueron sede de las competencias.
El senador provincial por San Cristóbal, Felipe Michlig, destacó la presencia de los contingentes de su departamento y señaló que la coordinación entre los senadores y el Ministerio de Educación se desarrolló durante varios meses para organizar los aspectos operativos del programa.
Con la finalización de los Juegos, la participación de las delegaciones escolares y deportivas quedó como una de las actividades complementarias del evento, que además de las competencias internacionales incluyó propuestas educativas, recreativas, culturales y de integración para jóvenes de toda la provincia.