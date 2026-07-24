Liga Verense

Ferro y Gimnasia comienzan a definir el Apertura: cómo será el operativo de seguridad

La Liga Verense de Fútbol ultimó los detalles organizativos para la primera final del Torneo Apertura, que se disputará este domingo en cancha de Ferro. Habrá venta anticipada de entradas, un cupo de 300 localidades para la parcialidad visitante y un operativo de seguridad integrado por 15 efectivos policiales.