La Liga Verense de Fútbol definió el operativo de seguridad y la organización de la serie final del Torneo Apertura que enfrentará a Ferro y Gimnasia de Vera. El presidente de la entidad, Pablo Pietrani, brindó precisiones tras una reunión que mantuvo junto a los presidentes de ambos clubes, Ariel Gómez (Ferro) y Nicolás Cuevas (Gimnasia), además de autoridades policiales.
Ferro y Gimnasia comienzan a definir el Apertura: cómo será el operativo de seguridad
La Liga Verense de Fútbol ultimó los detalles organizativos para la primera final del Torneo Apertura, que se disputará este domingo en cancha de Ferro. Habrá venta anticipada de entradas, un cupo de 300 localidades para la parcialidad visitante y un operativo de seguridad integrado por 15 efectivos policiales.
El encuentro permitió acordar las medidas de seguridad y logística para que la definición del campeonato se desarrolle con normalidad, en una final que volverá a enfrentar a dos equipos de la ciudad de Vera, algo que no ocurría desde hace 13 años.
Venta anticipada y cupo para la parcialidad visitante
Una de las principales novedades será la implementación de la venta anticipada de entradas. La dirigencia de Gimnasia tendrá a su cargo la comercialización de las 300 localidades destinadas a los simpatizantes visitantes, y una vez agotado ese cupo no se habilitarán nuevos ingresos para esa parcialidad.
Pietrani explicó que esta modalidad permitirá conocer con anticipación la cantidad de espectadores que asistirán al estadio y agilizar el ingreso, evitando largas filas y demoras en los accesos.
El valor de la entrada general fue fijado en 5.000 pesos para ambas hinchadas.
La primera final se jugará este domingo desde las 15.30 en el estadio de Ferro, mientras que la revancha se disputará en cancha de Gimnasia, en principio a las 15.00, horario elegido para contar con mayor margen de luz natural en caso de que la definición deba extenderse hasta la serie de penales.
Un operativo que demandará una fuerte inversión
La seguridad del espectáculo estará a cargo de 15 efectivos policiales, un despliegue que representará para los clubes un costo cercano al millón de pesos.
El presidente de la Liga reconoció que se trata de un gasto importante para las instituciones.
"Es excesivo", admitió, aunque destacó que tanto Ferro como Gimnasia vienen realizando el esfuerzo económico necesario y confían en una importante convocatoria de público, teniendo en cuenta la expectativa que genera una final entre dos equipos de la ciudad.
También quedaron definidos los accesos al estadio. Los simpatizantes de Gimnasia ingresarán por calle Colón hasta Arronga, utilizando el sector destinado habitualmente a la parcialidad visitante. En tanto, los hinchas de Ferro que adquieran la entrada de manera anticipada accederán por Iturburu y Sabella, mientras que quienes compren su ticket el día del partido lo harán por Eugenio Alemán y Sabella.
Además, se ratificó la prohibición del ingreso de pirotecnia, aunque estará permitido el uso de humo.
Árbitros, transmisión y el llamado a vivir una verdadera fiesta
Como es habitual en la Liga Verense, la terna arbitral será designada el mismo día del encuentro.
En cuanto a la transmisión, Pietrani adelantó que existe un acuerdo avanzado con un medio de San Justo para emitir el partido a través de YouTube. Asimismo, confirmó que también hubo consultas de medios de Reconquista y de FM Fortín Olmos interesados en realizar la cobertura de la definición.
Finalmente, el titular de la Liga convocó a los hinchas a disfrutar del espectáculo deportivo con respeto.
"Que la disfruten. Si se gana o se pierde, que sea una fiesta. El que está enfrente no es un enemigo, sino un rival deportivo", expresó.
Pietrani también puso en valor el trabajo de ambas instituciones, al destacar que tanto Ferro como Gimnasia cuentan con planteles integrados mayoritariamente por futbolistas formados en sus propias divisiones inferiores, un rasgo que le aporta un significado especial a una final que volverá a tener como protagonistas a dos clubes de Vera después de más de una década.