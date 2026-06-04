En Vera

El Concejo Municipal distinguió a Meraki Ballet por su destacada actuación internacional

El Concejo Municipal de Vera entregó una Declaración de Interés Cultural a Meraki Ballet en reconocimiento a su sobresaliente participación en el Certamen Internacional Matrix, realizado en Florianópolis, Brasil. La delegación obtuvo el segundo puesto y la medalla de plata entre 51 representaciones de distintos países, llevando el nombre de la ciudad a lo más alto de la escena artística internacional.