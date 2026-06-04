El talento, la disciplina y la pasión por la danza tuvieron un merecido reconocimiento en la ciudad de Vera.
El Concejo Municipal distinguió a Meraki Ballet por su destacada actuación internacional
El Concejo Municipal de Vera entregó una Declaración de Interés Cultural a Meraki Ballet en reconocimiento a su sobresaliente participación en el Certamen Internacional Matrix, realizado en Florianópolis, Brasil. La delegación obtuvo el segundo puesto y la medalla de plata entre 51 representaciones de distintos países, llevando el nombre de la ciudad a lo más alto de la escena artística internacional.
El Concejo Municipal entregó una Declaración de Interés Cultural a Meraki Ballet por su destacada participación en el Certamen Internacional Matrix, desarrollado recientemente en Florianópolis, Brasil, donde la delegación obtuvo el segundo puesto y la medalla de plata compitiendo junto a 51 representaciones de distintos países.
La distinción busca poner en valor el esfuerzo de las bailarinas, docentes y familias que integran la institución, así como el impacto cultural que genera el trabajo sostenido de una escuela que representa a Vera en escenarios de relevancia internacional.
Un logro que trascendió fronteras
La participación de Meraki Ballet en el prestigioso certamen internacional significó un importante desafío artístico. Frente a delegaciones provenientes de diferentes países, el grupo logró destacarse por la calidad de sus presentaciones y alcanzar el segundo lugar de la competencia, un resultado que posicionó a Vera entre las ciudades representadas en uno de los eventos más importantes de la disciplina.
Desde el Concejo Municipal destacaron que este reconocimiento es fruto de años de trabajo, dedicación y compromiso, valores que permitieron a la institución consolidarse como una referencia regional en la formación artística.
Los fundamentos de la declaración resaltan que el premio obtenido es consecuencia del esfuerzo colectivo de cada integrante de la escuela y del permanente acompañamiento de quienes forman parte de su proyecto educativo y cultural.
Reconocimiento para la profesora Micaela González
Durante el mismo certamen, la profesora y coordinadora de Meraki Ballet, Micaela González, recibió además una importante distinción individual al ser galardonada con el premio especial al Mejor Manejo Escénico.
Se trata de un reconocimiento de gran prestigio dentro del ámbito de la danza, que destaca la capacidad artística, la creatividad y el profesionalismo en la construcción y presentación de las propuestas coreográficas.
Las autoridades locales remarcaron que este premio constituye un motivo adicional de orgullo para la comunidad verense, ya que refleja el nivel de formación y excelencia alcanzado por la institución.
Un orgullo para toda la comunidad
Al referirse a la distinción, el presidente del Concejo Municipal, Javier Barbona, expresó su satisfacción por el logro alcanzado por la delegación.
“Este galardón nos llena de orgullo porque demuestra que los jóvenes talentos de nuestra ciudad pueden trascender fronteras y dejar en lo más alto el nombre de Vera”, señaló.
Asimismo, felicitó a todas las integrantes de Meraki Ballet, a su directora y a las familias que acompañan el crecimiento de la escuela, destacando el aporte que realizan al desarrollo cultural de la ciudad.
La Declaración de Interés Cultural representa no solo un reconocimiento a un resultado deportivo o artístico, sino también una valoración del esfuerzo cotidiano de quienes trabajan para promover la danza como herramienta de formación, expresión y crecimiento personal.
Con este nuevo logro, Meraki Ballet continúa escribiendo una destacada trayectoria y reafirma el potencial de los artistas verenses para proyectarse más allá de las fronteras provinciales y nacionales.