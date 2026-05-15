El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González mantuvieron una nueva reunión de trabajo con el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, José Goity, y la secretaria general de la cartera educativa, María Martín, con el objetivo de evaluar el avance de distintos programas vinculados a infraestructura escolar y planificación educativa en el departamento San Cristóbal.
Destacan el impacto del programa "Mil Aulas" en el departamento San Cristóbal
El senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Educación santafesino José Goity para evaluar el avance de distintos programas de infraestructura escolar y analizar nuevas necesidades educativas en el departamento San Cristóbal.
Durante el encuentro se analizaron aspectos relacionados con la ejecución territorial de iniciativas impulsadas por el Ministerio de Educación, entre ellas el programa “Abre Escuelas – 1000 Aulas”, la implementación del Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), proyectos de construcción de establecimientos educativos y la coordinación de futuras actividades institucionales en distintas localidades del departamento.
Balance positivo sobre obras e infraestructura educativa
Tras la reunión, Michlig destacó el carácter productivo del encuentro y aseguró que las respuestas obtenidas por parte de las autoridades provinciales resultaron satisfactorias para las demandas planteadas desde el territorio.
“Se trató de una reunión muy positiva de la cual nos llevamos respuestas a todos los temas planteados y con proyecciones muy auspiciosas para el año en curso”, expresó el legislador.
El senador también puso en valor el nivel de inversión educativa que la Provincia viene desarrollando en el departamento San Cristóbal desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
En ese sentido, durante la reunión se repasaron los avances de distintos proyectos vinculados a infraestructura escolar, tanto en materia de ampliación de espacios áulicos como en intervenciones destinadas a mejorar las condiciones edilicias de establecimientos educativos urbanos y rurales.
El impacto del programa “Mil Aulas” en el departamento
Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo relacionado con el desarrollo del programa provincial “Abre Escuelas – 1000 Aulas”, iniciativa impulsada por el Gobierno santafesino para ampliar la capacidad edilicia del sistema educativo.
Según se detalló, en el departamento San Cristóbal ya se firmaron convenios para la construcción de 31 aulas, de las cuales 17 fueron inauguradas y otras 14 se encuentran actualmente en ejecución, próximas a finalizarse.
El ministro Goity confirmó que, pese al complejo contexto macroeconómico nacional, la Provincia mantiene el ritmo de ejecución previsto originalmente para el programa, sosteniendo las inversiones y la continuidad de las obras.
Desde el ámbito legislativo destacaron que el programa permitió dar respuesta a necesidades históricas de infraestructura educativa en distintas localidades del departamento, especialmente en instituciones que registraban limitaciones de espacio físico o crecimiento de matrícula.
Michlig calificó al programa como “sumamente exitoso” y consideró que representa “un avance histórico en materia de infraestructura escolar”.
Además, durante la reunión se analizaron nuevas demandas vinculadas a la construcción de espacios áulicos en distintos distritos del departamento, con el objetivo de ampliar el alcance territorial del programa y continuar fortaleciendo la capacidad edilicia del sistema educativo.
Nuevos proyectos y necesidades para la región
Otro de los puntos abordados durante el encuentro fue la ejecución del Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), herramienta destinada a resolver de manera rápida situaciones urgentes vinculadas a infraestructura escolar.
El senador explicó que desde la Regional IX de Educación ya se elevaron numerosos proyectos, muchos de los cuales se encuentran ejecutados o en proceso avanzado de concreción.
Según indicó, estas intervenciones permitieron dar respuestas ágiles a requerimientos de establecimientos educativos del departamento, mediante inversiones destinadas a reparaciones, mejoras edilicias y adecuaciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de las escuelas.
En la reunión también se evaluaron once nuevos proyectos presentados por la Delegación Regional IX de Educación, los cuales serán analizados para futuras ejecuciones.
A su vez, las autoridades conversaron sobre otras necesidades operativas del sistema educativo regional, entre ellas la posibilidad de incorporar un vehículo para la Delegación IX de Educación.
Desde el sector legislativo remarcaron que la amplitud territorial del departamento y la existencia de numerosas escuelas rurales hacen necesaria una mayor capacidad logística para garantizar presencia y acompañamiento permanente en toda la región.
El encuentro volvió a poner de manifiesto la articulación entre el Ministerio de Educación y los representantes legislativos del departamento San Cristóbal para avanzar en obras, programas y políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sistema educativo santafesino.