Departamento San Cristóbal

Quedó inaugurada la remodelación integral de la Plaza Independencia de Ceres

La obra fue ejecutada a través del Programa de Obras Urbanas de la Provincia de Santa Fe y permitió la recuperación del principal espacio público de la ciudad. La inauguración se realizó en el marco de los actos por el Día de la Independencia y del 134° aniversario de Ceres.