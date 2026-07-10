El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este jueves la inauguración de la renovada Plaza Independencia de Ceres, una intervención ejecutada mediante el Programa de Obras Urbanas que permitió la puesta en valor integral del principal espacio público de la ciudad.
Quedó inaugurada la remodelación integral de la Plaza Independencia de Ceres
La obra fue ejecutada a través del Programa de Obras Urbanas de la Provincia de Santa Fe y permitió la recuperación del principal espacio público de la ciudad. La inauguración se realizó en el marco de los actos por el Día de la Independencia y del 134° aniversario de Ceres.
La actividad se desarrolló en el marco del acto oficial por el Día de la Independencia y de las celebraciones por el 134° aniversario de Ceres.
Una obra para recuperar el principal espacio público
Participaron además la intendenta Alejandra Dupouy, legisladores provinciales, intendentes y presidentes comunales de la región, junto a autoridades provinciales, municipales, educativas, religiosas y representantes de instituciones locales.
Durante el acto, Pullaro destacó la importancia de invertir en infraestructura urbana y sostuvo que la recuperación de los espacios públicos contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a fortalecer el desarrollo de las localidades del interior de la provincia.
Por su parte, la intendenta Dupouy señaló que la renovación de la Plaza Independencia representa la recuperación de un espacio emblemático para la comunidad y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar la obra.
Además, destacó que el lugar vuelve a convertirse en un punto de encuentro para actividades recreativas, culturales y sociales.
Las mejoras realizadas
La intervención incluyó la reconstrucción de senderos y veredas, la instalación de iluminación LED, nuevo mobiliario urbano y cámaras de videovigilancia.
También se incorporó un sector de juegos infantiles con piso de caucho, espacios recreativos, mejoras en la parquización y los canteros, la puesta en valor del área del monumento central y la colocación de bancos y mesas fabricados con plástico reciclado producido en la ciudad.
Las obras fueron financiadas por la Provincia de Santa Fe en el marco del Programa de Obras Urbanas, destinado a la recuperación y modernización de espacios públicos en distintas localidades santafesinas.