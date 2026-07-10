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Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Justo

La medida fue ordenada por el juez Martín Torres, a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso. La investigación se inició este año, luego de que la víctima, hoy mayor de edad, revelara el abuso que habría sufrido en 2016.

Así fue dispuesto por el juez Martín Torres, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.Así fue dispuesto por el juez Martín Torres, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
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Quedó en prisión preventiva un hombre de 59 años, cuyas iniciales son ERS, al que se investiga por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Justo. Así fue dispuesto por el juez Martín Torres, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

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La investigación penal está a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, quien solicitó la privación cautelar de la libertad para el imputado.

En una vivienda

La fiscal indicó que “el hombre que quedó en preventiva es investigado por un ilícito cometido en 2016, cuando la víctima transitaba la primera etapa de su escolaridad primaria”, y aclaró que “actualmente, ella es mayor de edad”.

Según afirmó Montegrosso, “el imputado agredió sexualmente a la niña en el marco de una reunión familiar que tuvo lugar en una vivienda sanjustina”.

En tanto, señaló que “recién a principios de este año, la víctima logró hablar con su padre acerca del hecho ilícito que sufrió durante su infancia”, y valoró que “al enterarse, él radicó de inmediato la denuncia que originó la investigación”.

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Asimismo, la funcionaria del MPA manifestó que “entre otras diligencias que se llevaron adelante para esclarecer lo ocurrido, la joven fue entrevistada en cámara Gesell”, y puntualizó que “el hombre investigado fue detenido luego de esa declaración”.

“Además, en el marco del mismo legajo penal son investigadas dos mujeres a las que les atribuimos haber encubierto el abuso durante años”, detalló Montegrosso.

Calificación penal

El hombre que quedó en prisión preventiva es investigado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

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