Judiciales

Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Justo

La medida fue ordenada por el juez Martín Torres, a pedido de la fiscal Daniela Montegrosso. La investigación se inició este año, luego de que la víctima, hoy mayor de edad, revelara el abuso que habría sufrido en 2016.