Departamento 9 de Julio

Tostado: la Justicia dictó prisión preventiva para los investigados por el homicidio de Cejas

La medida cautelar fue resuelta por la jueza Cecilia Álamo a partir de un requerimiento de la fiscal Shirli Tomasso en una audiencia que se llevó a cabo en los tribunales de Tostado. Los imputados tienen 29 años y se les endilgó haber dado muerte a Carlos Darío Cejas mediante la utilización de un objeto contundente. El ilícito fue cometido el viernes 16 de este mes en Tostado.