Tostado: la Justicia dictó prisión preventiva para los investigados por el homicidio de Cejas

Quedaron en prisión preventiva dos hombres de 29 años que son investigados como coautores del homicidio de Carlos Darío Cejas, cometido el viernes 16 de este mes en Tostado (departamento Nueve de Julio). Así lo ordenó la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Cecilia Álamo en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de Tostado.
La fiscal Shirli Tomasso está a cargo de la investigación y solicitó que los imputados, cuyas iniciales son AFP y HFR, transiten el proceso judicial privados de su libertad. La magistrada resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva de ambos durante todo el proceso.
Violencia
Tomasso relató que “el hecho fue cometido en horas de la madrugada del viernes 16 de enero pasado en el domicilio de calle Silvestre Begnis al 1500 donde residía la víctima”.
Mirá tambiénRusherking contó qué pasó con el auto que le regaló a la China Suárez
La fiscal detalló que “los hombres investigados llegaron al lugar y mediante engaños lograron ingresar al dormitorio de Cejas, donde le exigieron la entrega de algunas pertenencias y dinero”.
“Ante la negativa de Cejas, los imputados lo golpearon en el rostro y la cabeza con un elemento contundente lo que le ocasionó un traumatismo de cráneo cuya gravedad provocó su fallecimiento en el lugar” destacó la funcionaria.
La representante del MPA puntualizó que “luego de la agresión, los hoy detenidos se dieron a la fuga llevándose consigo un teléfono celular marca Samsung, una billetera, una agenda personal y un candado, todo propiedad de Cejas”.
Peligros procesales
Tomasso manifestó que "la jueza ha tenido por acreditado con el grado de probabilidad requerido el hecho planteado en virtud de las numerosas evidencias que se recolectaron en la investigación y arribó a la conclusión de que el mismo se dio del modo propuesto por la Fiscalía y del cual los imputados tuvieron plena participación”.
Mirá tambiénFilipinas: un ferry con más de 350 personas se hundió y dejó al menos 18 muertos
"En cuanto a la pena que podría corresponderles por el hecho investigado, la magistrada entendió que la misma será de cumplimiento efectivo en virtud de la calificación legal atribuida provisoriamente, en especial, por la naturaleza violenta del hecho”, continuó diciendo la fiscal.
Finalizó explicando la funcionaria que "en cuanto a los peligros procesales, Álamo ha valorado, en consonancia con lo sostenido por la Fiscalía, que el riesgo de fuga está latente ya que los imputados conocen las evidencias que pesan sobre ellos y la magnitud de la pena que les correspondería en caso de ser condenados”.
“Sostuvo además la jueza que hay que cautelar las declaraciones de los testigos y consideró insuficientes las medidas alternativas planteadas desde la defensa", concluyó la fiscal.
Calificación penal
A ambos imputados se los investiga como coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.