Verano en el norte provincial

La "Aerocolonia" del Aero Club Vera, protagonista de la temporada estival

Con propuestas recreativas, deportivas y sociales para todas las edades, el Aero Club Vera se consolida cada verano como uno de los principales espacios de encuentro de la ciudad. La tradicional “Aerocolonia” y una variada agenda de actividades convierten a la institución en un verdadero refugio frente a las altas temperaturas.