Judiciales

Prisión preventiva para un hombre investigado por ilícitos cometidos en un contexto de violencia de género en Ceres

Así fue resuelto por la jueza Cecilia Álamo en una audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en los tribunales de San Cristóbal. El fiscal a cargo de la investigación es Emiliano Odriozola, quien solicitó que se extienda la privación de la libertad oportunamente impuesta.