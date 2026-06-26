Continuará en prisión preventiva un hombre de 21 años, cuyas iniciales son NHP, que es investigado por hechos ilícitos cometidos en un contexto de violencia de género en Ceres (departamento San Cristóbal).
Prisión preventiva para un hombre investigado por ilícitos cometidos en un contexto de violencia de género en Ceres
Así fue resuelto por la jueza Cecilia Álamo en una audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en los tribunales de San Cristóbal. El fiscal a cargo de la investigación es Emiliano Odriozola, quien solicitó que se extienda la privación de la libertad oportunamente impuesta.
La decisión fue tomada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, a raíz del pedido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola en el marco de una audiencia de revisión de las medidas cautelares que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.
Odriozola explicó que “solicitamos que se prorrogue la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado en virtud de ya presentamos la acusación y ya se hizo la audiencia preliminar”.
En tal sentido, puntualizó que “entendemos que no solo siguen latentes los peligros procesales por el riesgo de fuga, sino que al tratarse de hechos de violencia de género, en caso de ser condenado, la pena sería de cumplimiento efectivo”.
El abogado defensor rechazó el planteo de la Fiscalía y pidió que el imputado recupere la libertad con normas de conducta. “Sin embargo, la jueza dispuso que se mantenga la prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso”, informó Odriozola.
Los hechos
“Los ilícitos investigados fueron cometidos dos días consecutivos de diciembre del año pasado en un claro contexto de violencia de género”, sostuvo el fiscal.
Odriozola relató que “el viernes 19, aproximadamente a las 22:00, en una vivienda de calle Sarmiento al 800, el imputado agredió con golpes de puño a su pareja y la amenazó”, y agregó que “la víctima resultó con heridas en distintas partes de su cuerpo”.
El fiscal del MPA precisó que “al día siguiente, en horas de la siesta, el hombre investigado volvió a agredir físicamente a su pareja y también le causó lesiones en el rostro y la espalda”.
Agregó el funcionario que “minutos después, el imputado agredió físicamente a su propio hermano mediante golpes de puño y también le provocó lesiones”.
Finalmente, el representante del MPA relató que “cuando llegó personal policial, el hombre investigado intentó impedir su aprehensión. Tiró una piedra y daño el móvil en el que se trasladaron al lugar los agentes de la fuerza pública”.
Odriozola concluyó que “el imputado actuó siempre con conocimiento del carácter ilícito y lo hizo con voluntad respecto del alcance de sus actos”.
Calificación legal
Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo reiterada (dos hechos), lesiones leves dolosas, daño calificado y resistencia a la autoridad.