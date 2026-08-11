El Concejo Municipal de Reconquista aprobó por unanimidad un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo para que brinde detalles sobre la organización, el financiamiento y el impacto integral del “Rally del Jaaukanigás 2026”.
"Joda", falta de respuestas y "fábrica de fideos": los ediles se cruzaron fuerte por los costos del evento
El Concejo aprobó un pedido de informe sobre el aporte del municipio para la competencia. El objetivo es dilucidar si representa un beneficio o un costo para las arcas municipales.
Si bien todos los bloques acompañaron la iniciativa, el tratamiento derivó en un intenso intercambio entre oficialismo y oposición sobre las prioridades de la gestión municipal, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el desarrollo de este tipo de eventos. Mientras el núcleo opositor fustigó al gobierno local por estar de “joda” mientras la red vial urbana se desintegra, el PJ más cercano a la intendencia defendió la realización de la competencia.
El proyecto fue presentado por el concejal Juan Pablo Suligoy (Norte Emergente), quien dejó en claro que el objetivo no era cuestionar la realización del rally sino obtener información concreta para evaluar sus resultados.
“Nadie puede negar la importancia deportiva, turística y económica del Rally del Jaaukanigás para la ciudad, pero existe una preocupación ciudadana respecto del control de los recursos públicos destinados al evento", sostuvo.
El edil de extracción camporista explicó que el pedido apunta a conocer el origen de los fondos utilizados, los aportes públicos (Municipio, Provincia y Nación), los aportes privados de patrocinadores, los ingresos generados por inscripciones, publicidad y concesiones, el balance económico final del evento, los costos directos e indirectos, la cantidad de personal municipal afectado, las horas extras, combustible, viáticos y utilización de maquinaria, el impacto sobre los servicios públicos, si las obras ejecutadas en caminos rurales y si quedaron como mejoras permanentes, y el impacto económico, turístico, social, cultural y promocional para Reconquista.
Argumentó que contar con esos datos permitirá determinar "si el rally realmente genera un beneficio para la ciudad o representa un costo para las arcas municipales", dejando de lado las posiciones políticas para debatir "sobre evidencia".
“¿Qué participación tuvieron los clubes, los emprendedores, las instituciones intermedias, las instituciones educativas, las asociaciones en el marco del evento y cómo esto es visto culturalmente y socialmente en la sociedad Reconquista?”, planteó Suligoy.
Suerte
Por su parte, la concejal Fedra Buseghin (PRO) apoyó el proyecto, aunque comenzó con una fuerte crítica al Ejecutivo. “Le deseo muchísima suerte con este pedido de informes, porque desde distintas bancas hemos presentado numerosos pedidos similares sobre festivales y espectáculos y nunca obtuvimos una sola respuesta", expresó.
Además, recordó que existe la Ordenanza Nº 9.172, que establece un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Concejo para la organización de eventos culturales, precisamente para evitar este tipo de pedidos posteriores. Según indicó, esa herramienta nunca fue utilizada correctamente.
En otro tramo de su intervención planteó que, ante la preocupación por un eventual fenómeno climático de El Niño, quizás la prioridad del municipio debería estar centrada en obras de mitigación y prevención antes que en la organización de grandes eventos.
“Compromisos impostergables"
Desde la UCR, el concejal Walter Kreni coincidió en que el municipio debe informar cuánto costó el rally y sostuvo que esa información debería estar disponible. No obstante, también reconoció la importancia que tienen este tipo de actividades para el desarrollo turístico y económico de Reconquista.
Luego, cuestionó que parte de la maquinaria municipal estuviera afectada al rally mientras existen reclamos de vecinos por el estado de calles en distintos barrios. “Las prioridades del Municipio parecen ser otras que brindar servicios a los vecinos", afirmó.
También señaló que el impacto económico de un evento debería medirse previamente mediante estudios y planificación, y no una vez finalizado.
Cruce
La concejal Constanza Arzamendia (PJ) cuestionó el tono utilizado por Kreni durante su exposición y consideró que algunos calificativos empleados "faltaban el respeto" y sostuvo que, si algún edil cree tener una mejor propuesta para la ciudad, puede presentarse a elecciones el próximo año.
La jefa del bloque oficialista defendió la estrategia de desarrollo impulsada por la gestión del intendente Amadeo Enrique Vallejos y cargó contra las críticas formuladas por la oposición.
Puntualmente, en respuesta a Kreni, arremetió: “Me parece que tomar el micrófono y faltar el respeto y hablar de ‘idiota’ y otros adjetivos descalificativos que no hacen a la cuestión… El año que viene hay elecciones, si este concejal considera que tiene una mejor propuesta para la ciudad de Reconquista, tranquilamente se puede postular”.
Y remató, respecto del reclamo de su par por la supuesta forma inconsulta con que se manejaría el Ejecutivo en este tipo de cuestiones organizativas: “La verdad que, bueno, ahí yo también me pregunto qué hacen para entender el desarrollo de la ciudad; y gracias a Dios que no le preguntan, porque no pudo hacer funcionar una fábrica de fideos, miren si le van a preguntar cómo tiene que hacer un rally”. Arzamendia hizo alusión de esa manera a un emprendimiento privado de Kreni, en sociedad con un exdiputado radical, que nunca prosperó.
El aludido cuestionó que se hicieran referencias a su actividad privada, calificando esos comentarios como "desubicados" y la (des) trató de “ordinaria”. “Personas que no han estado un solo día en la actividad privada, yo tengo más de 20 años, los proyectos son privados, se está metiendo en mi vida privada, es una desubicada, una desubicada ordinaria y constantemente tratando de hacer enojar a toda la oposición”.
Respeto y transparencia
A esa altura, la presidenta del Concejo, Katia Passarino (UCR), intervino para aplacar los ánimos y pidió respeto entre los concejales para luego recordar que todos desean que los eventos de la ciudad sean exitosos. Sin embargo, remarcó que también es obligación del Estado actuar con transparencia.
Recordó la vigencia de la Ordenanza 9.172, que prevé una comisión conjunta entre Ejecutivo y Concejo para planificar este tipo de eventos, y sostuvo que ese mecanismo evitaría reiterados pedidos de informes. “Gobernar con transparencia también significa mostrar los números, sean positivos o negativos”, afirmó.
En el cierre del debate, Suligoy insistió en que este año esa comisión nunca fue convocada, motivo por el cual el Concejo desconocía el presupuesto destinado al rally.
Afirmó que el pedido de informes constituye la primera herramienta institucional para acceder a esa información y que, en caso de no obtener respuestas, el cuerpo podrá recurrir a otras instancias previstas por la normativa, como el pronto despacho o incluso sanciones a funcionarios.
"Queremos que la discusión no quede en un 'sí' o un 'no' político, sino que esté basada en datos objetivos para saber si este tipo de eventos beneficia o no a Reconquista", concluyó.
¿Eventos u obras?
El “Rally del Jaaukanigás”, fecha puntuable del Rally Argentino, tuvo este año una edición pasada por agua. La lluvia impidió que se desarrollara con normalidad y solo pudo completarse la etapa inicial del viernes 31 en la que resultó victorioso el binomio Miguel Baldoni y Gustavo Franchello.
En la previa, se instaló cierta polémica por el desistimiento de la Municipalidad de Avellaneda de participar como lo había hecho el año pasado, con el fin de priorizar los fondos para obras de prevención el fenómeno “El Niño”.
En el medio, el mal estado de las calles de calzada natural de Reconquista actuó como un trasfondo ineludible, que disparó un debate tan álgido como irresuelto en la comunidad: en épocas de vacas flacas, ¿deben prevalecer los eventos o las obras?