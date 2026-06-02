La reconquistense Ninfa Leiva jugará el Mundial de Países Bajos con la Selección

La deportista forma parte de la Asociación Argentina de Hockey Masters, entidad que reúne a jugadores mayores de 35 años que practican o practicaron hockey federado en algún momento de su carrera. En su caso, competirá en la categoría +45 durante el certamen internacional que comenzará el próximo 20 de julio en la ciudad de Rotterdam.
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La actual jugadora de Defensores de La Costa y profesora de inglés fue convocada para integrar el combinado nacional en la categoría +45. El certamen internacional se disputará a partir del 20 de julio en la ciudad de Rotterdam.
“Un día saliendo de la escuela, entro al gimnasio y antes de entrar al gimnasio, miro el teléfono y estaba la lista con mi nombre”, relató para nuestro medio sobre su convocatoria. En ese punto dijo que viene entrenando con la Asociación Argentina de Hockey Masters hace tres años.
La preparación
“Hay un cuerpo técnico, un entrenador, un preparador físico y en nuestro caso ya hay jefe de equipo porque cuando el equipo está preparado ya para un torneo en sí, designan a una persona encargada”, refirió a la cuestión organizativa. Nacida en Villa Ocampo, luego se radicó en Reconquista para cursar el profesorado de inglés en el Instituto Superior de Profesorado N°4 «Ángel Cárcano». Actualmente reside en Avellaneda, deportista por elección sostiene que es una persona muy inquieta y está siempre con ganas de hacer cosas, “yo amo el deporte con todas sus formas”, aseveró en la charla.
“Me gustan mucho los desafíos, me gustan los deportes por equipo”, destaca sobre su personalidad la docente. Añadió que la gran oportunidad de viajar al mundial implica mucho trabajo, “no solo desde lo deportivo, sino también de lo económico, para poder estar presente”, destacó. “Cada jugador se hace cargo de su vuelo, de su estadía, de la comida, de su equipaje, de sus cosas, lo que se hace a través de la asociación es conseguir sponsors”, explicó sobre la cuestión económica.
“Nosotros vamos a estar jugando en la ciudad de Rotterdam, va a ser en tres sedes, en tres canchas diferentes, dos canchas van a ser en Países Bajos, una en Breda y la otra en Rotterdam, y hay otra sede en Bélgica, de las categorías más grandes”, mencionó sobre el diagrama mundialista.
Describió que las jornadas son desde las nueve de la mañana, “un partido tras otro hasta las seis de la tarde”, indicó. Manifestó que el próximo 20 de julio van a estar en Rotterdam, “porque tenemos que hacer la presentación de equipos, controlan los palos, las canilleras, los bucales, las máscaras todo tiene que estar en perfectas condiciones, también el equipo, el conjunto con el que vamos a jugar y el día 21 de julio es el acto de apertura, el 22 arrancan los partidos uno tras otro”, subrayó.
De pura casualidad
Relató que había un proyecto de una escuela nueva: «Trabajábamos con chicos los sábados a la tarde para tratar de generarles más contención por medio de la escuela debido a que sus familias los dejaban muy libres y, volviendo de uno de esos días que nos juntábamos en el Autódromo de Avellaneda con este grupo de otros profesores y alumnos, de pura casualidad vi gente jugando al hockey y paré», cuenta sobre su llegada a esta disciplina deportiva que la tiene tan atrapada por estos tiempos. Con mucha emoción cuenta que ese día se quedó a ver cómo era ese deporte. «A la semana siguiente estaba en ese lugar entrenando», recuerda.
Se describe como una jugadora que se puede proyectar con mucha velocidad, aunque reconoce ser mediocampista: «Hay jugadoras de todo el país; por lo tanto, cada una juega con sus equipos. La gente de Buenos Aires por ahí tiene mucho más rodaje que nosotros, los del interior», comparó. Sostuvo que sus compañeras de ciudades más grandes tienen competencia permanentemente; «por ahí y acá es más espaciado», lamentó. No obstante, aseveró que cada jugador tiene un plan físico que cumplir en gimnasio: «Tenemos otro plan para hacer pasadas para tener velocidad, para tener explosión en el momento del juego y después seguir entrenando con los equipos y compitiendo cada uno en su lugar, pero el nivel de jugadoras es lindo», subrayó.