Departamento General Obligado

La crecida del Paraná mantiene en alerta al norte santafesino: hay 29 evacuados y 98 autoevacuados

El río alcanzó los 5,92 metros en Puerto Reconquista, por encima de los niveles de alerta y evacuación. El registro se mantenía estacionario al mediodía del martes, mientras las autoridades seguían de cerca las condiciones hidrológicas de la cuenca y la situación de las familias afectadas en el departamento General Obligado.