La situación hídrica en el norte de la provincia de Santa Fe continúa bajo monitoreo ante la crecida del río Paraná y las precipitaciones registradas en distintos puntos de la cuenca.
La crecida del Paraná mantiene en alerta al norte santafesino: hay 29 evacuados y 98 autoevacuados
El río alcanzó los 5,92 metros en Puerto Reconquista, por encima de los niveles de alerta y evacuación. El registro se mantenía estacionario al mediodía del martes, mientras las autoridades seguían de cerca las condiciones hidrológicas de la cuenca y la situación de las familias afectadas en el departamento General Obligado.
Según el informe Nº 5 del Centro de Monitoreo provincial, difundido el martes 3 de noviembre, en el departamento General Obligado se contabilizaban 29 personas evacuadas y otras 98 autoevacuadas.
En Puerto Reconquista, el nivel del Paraná se ubicó en 5,92 metros, por encima de la marca de alerta, establecida en 5,10 metros, y del nivel de evacuación, fijado en 5,30 metros.
De acuerdo con el reporte, el río presentaba una tendencia estacionaria, con indicios de estar atravesando el pico de la primera crecida. Sin embargo, las condiciones registradas en la cuenca media y alta mantenían la atención de los organismos técnicos.
Reconquista, Las Toscas y Tacuarendí: el detalle de las evacuaciones
El relevamiento de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, actualizado a las 7.20 del martes, indicó que las personas afectadas se distribuían en tres localidades del departamento.
En Tacuarendí se registraban 10 personas evacuadas, pertenecientes a tres familias alojadas en un centro comunal.
En Las Toscas, el número ascendía a 12 personas evacuadas, correspondientes a cuatro familias que permanecían en el Centro de Evacuación Virgen Niña. A ellas se sumaban 78 personas autoevacuadas, integrantes de 26 familias.
Por su parte, en Reconquista había siete personas evacuadas, pertenecientes a dos familias alojadas en instalaciones de Servicios Públicos Municipales de Puerto Reconquista. Además, otras 20 personas, correspondientes a siete familias, habían dejado sus viviendas por sus propios medios. Según el informe, nueve familias permanecían todavía en sus hogares.
La evolución de la cuenca y el impacto en las zonas productivas
En este contexto, se mantiene especial atención sobre las zonas bajas e insulares del departamento General Obligado, donde el avance del agua puede afectar las actividades productivas y hacer necesarios nuevos movimientos preventivos de hacienda.
El comportamiento del Paraná también está condicionado por las precipitaciones registradas en Paraguay, el sur de Brasil y Misiones. Los niveles de la cuenca media y alta mostraban una leve tendencia creciente, por lo que los organismos técnicos evaluaban su posible incidencia en la evolución del río durante los próximos días.
La situación también requiere precauciones en materia de seguridad vial. Las autoridades solicitaron circular con especial cuidado por la Ruta Provincial 1 y otros accesos de la región, debido a la presencia de animales y personas que realizan tareas de traslado desde sectores bajos.
Asistencia a las familias y recomendaciones ante la crecida
Los organismos provinciales y los gobiernos locales continúan trabajando de manera coordinada para acompañar a las familias afectadas, realizar relevamientos territoriales y atender las necesidades que puedan surgir ante una eventual modificación de las condiciones hídricas.
Entre las recomendaciones para quienes viven o desarrollan actividades en zonas ribereñas, se encuentra mantenerse informados a través de los canales oficiales, resguardar documentación, medicamentos y elementos indispensables, y evitar desplazamientos innecesarios por sectores anegados.
También se recordó que, ante situaciones de emergencia, se encuentran disponibles el 911 para emergencias generales y el 107 para asistencia médica.
La Provincia continuará con el monitoreo del río Paraná y actualizará los reportes en función de los pronósticos del Instituto Nacional del Agua (INA) y la información relevada en cada localidad.