El río Paraná mantiene una tendencia descendente en el puerto de Reconquista, aunque permanece por encima del nivel de alerta. Según el informe Nº 12 del Centro de Monitoreo de la Provincia de Santa Fe, correspondiente a este viernes 27 de noviembre, la altura registrada es de 5,16 metros, tras una baja de seis centímetros.
El Paraná baja en Reconquista, pero sigue en alerta: hay 126 personas fuera de sus hogares en el norte
El río descendió seis centímetros y se ubicó en 5,16 metros. El último relevamiento registra 26 personas evacuadas y 100 autoevacuadas en Tacuarendí, Las Toscas y Reconquista.
El registro se encuentra seis centímetros por encima del umbral de alerta, fijado en 5,10 metros, y a catorce centímetros del nivel de evacuación, establecido en 5,30 metros.
Pese a la bajante, las autoridades mantienen el monitoreo de las localidades y los sectores ribereños del departamento General Obligado, donde continúan las tareas de asistencia a las familias afectadas.
Evacuados
De acuerdo con el relevamiento de Protección Civil del jueves 26 de noviembre a las 19, 126 personas permanecían fuera de sus hogares: 26 evacuadas y 100 autoevacuadas.
Las Toscas concentra la mayor cantidad de personas afectadas, con nueve evacuadas, alojadas en el Centro de Evacuación Virgen Niña, y 78 autoevacuadas.
En Reconquista se registraron siete personas evacuadas, alojadas en instalaciones de Servicios Públicos Municipales de Puerto Reconquista, y otras 22 autoevacuadas. En Tacuarendí, diez personas permanecían alojadas en un centro comunal.
La Provincia continúa coordinando con los gobiernos locales el seguimiento de la situación y la asistencia, con especial atención a las zonas bajas y ribereñas.
Desde el Centro de Monitoreo advirtieron que la bajante no implica que hayan desaparecido las condiciones de riesgo. Por ese motivo, recomendaron mantenerse informados por los canales oficiales, evitar circular por sectores anegados y respetar las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades locales.
Ante emergencias, el parte recomienda comunicarse al 911 o al 107 para asistencia médica.