Este lunes alrededor de las 8.30 de la mañana y sin anuncio previo por parte de los servicios meteorológicos se produjo una tremenda caída de granizo en toda la ciudad de San Cristóbal, llamó la atención que eran piedras de gran tamaño y parecían explosiones cuando impactaban en los techos, veredas y en la calle.
Tras el temporal, el municipio de San Cristóbal hizo un control de daños
El comienzo de la semana estuvo marcado por una gran tormenta con una intensa caída de granizo. El intendente Marcelo Andreychuk desplegó cuadrillas y maquinaria para auxiliar a los damnificados.
Las precipitaciones no fueron abundantes, sólo se registraron 18 milímetros de agua, pero el granizo hizo desastre.
El movimiento no era el habitual en la ciudad porque al celebrarse el día del empleado de comercio la mayoría de los locales estaban cerrados pero las personas que salieron muy temprano a trabajar se encontraron con el temporal y los vehículos que no estaban en resguardo quedaron completamente abollados, incluso con roturas de parabrisas.
Hubo también muchas ramas caídas producto de las piedras y la amargura de los vecinos fue generalizada al observar cómo quedaron rotos los techos, canaletas y objetos que tenían en sus hogares y en el patio de los mismos.
Al concluir la tormenta y producto de la intensidad se cortó unos minutos la energía eléctrica y después se restableció el servicio. Informaron que hasta el momento funciona con normalidad.
Control de daños
El ejecutivo de la municipalidad de San Cristóbal realizó una reunión posteriormente y decidió que el personal y las maquinarias salieran a recorrer la ciudad para evaluar la situación, ayudar a los vecinos que los necesitaban y centralizar todos los reclamos por los canales de difusión.
“Nos sorprendió a todos porque no estaba anunciado, realmente daba miedo por el tamaño de las piedras, recorrimos toda la ciudad y hubo muchos daños, pero no graves. No hubo voladuras de techo pero si se rompieron muchas chapas de techos, chapas con membranas de muchos años, vidrios de ventana que no tenían persianas, en todos los edificios municipales también tuvimos problemas. Ni bien pararon las piedras salimos con los capataces, empleados municipales, máquinas y jefes de área haciendo un relevamiento de las necesidades y trabajando en la limpieza. Estamos colaborando con membranas, chapas, cemento, arena, vamos entregando y cubriendo las necesidades más urgentes, seguimos acomodando lo que se pueda hoy y mañana también”, indicó el intendente Marcelo Andreychuk.
Además, el mandatario municipal aclaró que esta situación los orienta para preparase de la mejor manera posible ante la eventual llegada del fenómeno del niño.
Alerta amarilla
Ante la alerta vigente, desde la municipalidad recomiendan tomar algunos recaudos para cuidarse y prevenir inconvenientes:
- Evitar salir si no es necesario
- No sacar la basura durante la tormenta y evitar arrojar residuos en la vía pública ya que pueden obstruir los desagües
- Alejarse de árboles, postes y carteles
- Guardar objetos que haya en patios, balcones o veredas
- Si están circulando extreman las precauciones y evitar transitar por calles con acumulación de agua
- Ante el ingreso de agua en la vivienda desconectar los artefactos eléctricos
- Si están al aire libre buscar refugio de inmediato y resguardar los animales