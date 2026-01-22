Departamento San Justo

Avanza la renovación del Centro de Salud de Ramayón con fondos del Ministerio de Salud

El senador provincial Rodrigo Borla y el presidente comunal Martín Truchet recorrieron los trabajos que se ejecutan en el Centro de Salud de Ramayón. La obra, financiada con recursos del Ministerio de Salud de la Provincia, contempla el recambio total del techo del edificio y forma parte de un programa destinado al mantenimiento de efectores sanitarios.