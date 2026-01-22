Avanza la renovación del Centro de Salud de Ramayón con fondos del Ministerio de Salud
El senador provincial Rodrigo Borla y el presidente comunal Martín Truchet recorrieron los trabajos que se ejecutan en el Centro de Salud de Ramayón. La obra, financiada con recursos del Ministerio de Salud de la Provincia, contempla el recambio total del techo del edificio y forma parte de un programa destinado al mantenimiento de efectores sanitarios.
El senador provincial Rodrigo Borla, junto al presidente comunal de Ramayón, Martín Truchet, recorrió las obras que se encuentran en ejecución en el Centro de Salud local, ubicado en esta localidad emplazada sobre la ruta nacional 11, a pocos kilómetros al norte de la ciudad cabecera del departamento.
Durante la visita, las autoridades destacaron el avance de los trabajos y el impacto positivo que tendrán en la atención sanitaria de la comunidad.
Las tareas que se llevan adelante en el efector de atención primaria incluyen el recambio completo del techo del edificio, una intervención considerada prioritaria para garantizar el correcto mantenimiento de la infraestructura y mejorar las condiciones edilicias tanto para los trabajadores de la salud como para los pacientes que asisten diariamente al centro.
Acompañamiento provincial y gestiones locales
Borla y Truchet coincidieron en resaltar el compromiso asumido por el Ministerio de Salud de la Provincia, que no solo acompañó la necesidad planteada desde el territorio, sino que además destinó los recursos económicos necesarios para concretar una obra largamente esperada por la comunidad.
Cabe recordar que tanto el legislador provincial como el titular del Ejecutivo comunal realizaron oportunamente las gestiones conjuntas para que Ramayón pudiera incorporarse a un programa especial del área de Salud provincial, orientado a financiar obras de infraestructura en efectores sanitarios de municipios y comunas, de acuerdo con su categoría.
Un fondo para preservar la red de salud pública
En concreto, la obra se enmarca en el Fondo para la Reparación de Efectores de Salud, una herramienta creada por la Provincia con el objetivo de agilizar la planificación y ejecución de tareas de preservación, conservación y mantenimiento de los edificios que integran la red de salud pública.
Este fondo está destinado a municipios y comunas de segunda categoría, y permite financiar intervenciones en inmuebles afectados a la red sanitaria, tanto provincial como local, independientemente de la titularidad del edificio. De este modo, se busca garantizar condiciones edilicias adecuadas para la prestación de servicios de salud en todo el territorio santafesino.
Desde el ámbito local destacaron que la obra en el Centro de Salud de Ramayón representa un paso importante para fortalecer el sistema de atención primaria, asegurando espacios más seguros, funcionales y adecuados para la atención de la población.