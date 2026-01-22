Balance

San Lorenzo: fortalecen el acceso a la salud con más de 2.700 traslados en 2025

Durante el año pasado, la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente llevó adelante 2.711 traslados gratuitos de pacientes a efectores locales y extrajurisdiccionales. El servicio permitió el acceso a tratamientos especializados y consultas médicas en Rosario, Granadero Baigorria y otros puntos de la región.