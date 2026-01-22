San Lorenzo: fortalecen el acceso a la salud con más de 2.700 traslados en 2025

La Municipalidad de San Lorenzo, a través de la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente, realizó durante 2025 un total de 2.711 traslados gratuitos de pacientes a distintos efectores de salud, tanto dentro como fuera de la ciudad.
El servicio se consolidó como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la atención médica de vecinos que requieren controles, interconsultas o tratamientos de alta complejidad.
Los traslados se efectuaron hacia nosocomios locales y extrajurisdiccionales, entre los que se destacan el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y diversos sanatorios y centros especializados de la ciudad de Rosario, permitiendo que los pacientes puedan continuar con sus tratamientos de manera regular y oportuna.
Gracias a esta prestación municipal, numerosos vecinos pudieron acceder a interconsultas oncológicas, tratamientos de diálisis, controles periódicos y consultas con especialistas de distintas disciplinas médicas, que en muchos casos no se encuentran disponibles en la ciudad.
El servicio de traslados está especialmente orientado a personas que deben movilizarse de manera frecuente o prolongada para recibir atención sanitaria, y que enfrentan dificultades económicas para afrontar los costos de transporte de forma particular.
En ese marco, el secretario de Salud y Preservación del Medio Ambiente, Eduardo Ros, destacó la importancia de la política pública implementada por el Municipio.
“Este servicio refleja una política pública sostenida, que pone el foco en garantizar el acceso a la salud a quienes deben trasladarse de manera periódica o a otras ciudades para continuar sus tratamientos. Son costos que mucha gente no puede asumir y de los que se hace cargo la Municipalidad”, expresó el funcionario.
Desde el área de Salud recordaron que los vecinos interesados en acceder al servicio de traslados sanitarios deben solicitarlo previamente a través de WhatsApp, comunicándose al 3476 302538, donde se brindan detalles sobre requisitos, disponibilidad y coordinación de turnos.
La continuidad y el volumen de los traslados realizados durante 2025 reflejan el compromiso del Estado local con una salud pública accesible, acompañando a los pacientes no solo en la atención médica, sino también en las condiciones necesarias para llegar a ella.