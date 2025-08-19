Ruta 11: Vialidad Nacional informó a la justicia federal los trabajos realizados en julio

En el marco del recurso de amparo impulsado por el diputado provincial Dionisio Scarpin -ante el Juzgado Federal de Reconquista- contra la Dirección Nacional de Vialidad por el estado de abandono de la Ruta 11, la repartición presentó el informe mensual de julio 2025 sobre las obras de conservación y mantenimiento que se ejecutan en vía nacional, en dos tramos de casi 300 kilómetros.
En cumplimiento a lo dispuesto por el juez federal norteño, Dr. Aldo Mario Alurralde, a través de la resolución dictada el 10 de marzo de 2025 en el marco del expediente judicial, el organismo enumeró las tareas de conservación entre Gobernador Crespo y Avellaneda a cargo de la empresa COINGSA S.A. bajo el sistema modular y con plazo de finalización en diciembre de 2025.
Los trabajos previstos en jurisdicción del 7° Distrito Santa Fe contemplan fundamentalmente mejoras en la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la arteria, efectuando tareas de rehabilitación de calzada y mantenimiento en zona de camino en una longitud a intervenir de 188.73 kilómetros.
VN detalló que la modalidad contractual (sistema modular) “tiene como particularidad la detección, medición y reparación integral de fallas en la carpeta de rodamiento (baches), que se encuentran dispersos en forma heterogénea en el espacio y en el tiempo, a trabajarse durante la duración del contrato”.
Uno de los contratos prevé reparaciones en casi 12 kilómetros de la Ruta Nacional A009, que conecta a la ciudad de Reconquista con su zona portuaria.
Asimismo, indicó que similar criterio se aplica a otras tareas que involucra el contrato, como reparación de banquinas, corte de pasto, mantenimiento de alcantarillas, barandas metálicas de defensa y desagües, limpieza general permanente de obra; y aclaró que no se contempla la repavimentación integral del tramo.
Hasta 2029
Paralelamente, el organismo vial nacional documentó el estado de la Ruta 11 y las tareas que se realizan en el segundo tramo, administrado desde la provincia del Chaco. Este trayecto objeto de la intervención se extiende por 105 kilómetros, desde el empalme de la Ruta Provincial 31 (Avellaneda) hasta el acceso al Cementerio Parque Jazmín, en Resistencia (Chaco).
El contrato fue adjudicado a la firma ICF SA, con un plazo de obra de 72 meses. La finalización del plan de trabajos está prevista par el 9 de enero de 2029. Esta obra incluye la recuperación y mantenimiento bajo el sistema de gestión C.Re.Ma., con el fin de la conservación integral de la ruta, durante todo el plazo contractual. Las labores suman tareas de mantenimiento y reparación localizadas (bacheos superficiales y profundos, sellados de fisuras) y generalizadas, como también prevé la repavimentación en distintas secciones del tramo.
De acuerdo al informe de VN, el estado general de tramo administrado por el 18° Distrito Chaco es de regular a bueno, en toda su longitud, con ahuellamientos, fisuras, pero con escasa aparición de baches. El señalamiento horizontal (pintura central y lateral) se encuentra en buen estado de conservación. Además, posee iluminación en todas las travesías urbanas, por lo que se puede transitar en todo su territorio.
Control judicial
El detalle forma parte del mecanismo de seguimiento mensual dispuesto por la Justicia Federal y cumple con el punto 3 de la resolución del juez Alurralde, que exige a la repartición informar de manera periódica las tareas efectivamente ejecutadas en la traza.
