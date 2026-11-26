La Sociedad Rural de Vera manifestó su preocupación y repudio ante la reiteración de hechos de abigeato y faena clandestina que afectan a establecimientos ganaderos del norte de la provincia de Santa Fe.
La Sociedad Rural de Vera expresó su preocupación por el avance del abigeato y la faena clandestina
La entidad advirtió sobre la reiteración de delitos rurales que afectan a productores ganaderos del norte santafesino. Reconoció el trabajo de la Guardia Rural Los Pumas y reclamó mayor coordinación y agilidad en las investigaciones judiciales para identificar a los responsables.
A través de un documento institucional, la entidad advirtió que no se trata de episodios aislados, sino de delitos recurrentes que generan importantes pérdidas económicas, perjudican el desarrollo de la actividad agropecuaria y ponen en riesgo la seguridad de las familias rurales y de los trabajadores de los establecimientos.
Desde la institución señalaron que estos hechos evidencian la posible intervención de grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas, por lo que consideraron necesario fortalecer las acciones de prevención, investigación y esclarecimiento.
Además del perjuicio económico para los productores, la Sociedad Rural alertó sobre las consecuencias sanitarias de la faena clandestina y la posterior comercialización de carne sin los controles correspondientes. Una situación que, remarcaron, excede el ámbito rural y representa un riesgo para toda la comunidad.
El reconocimiento al trabajo de Los Pumas
En el documento, la entidad destacó especialmente la actuación de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", cuyo personal intervino en los hechos denunciados.
La dirigencia valoró su labor y expresó su respaldo institucional, al considerar que su desempeño demuestra compromiso con la seguridad de los productores y las comunidades rurales.
No obstante, planteó la necesidad de que las investigaciones tengan continuidad en el ámbito judicial. En ese sentido, recordó que durante el corriente año las autoridades provinciales dispusieron concentrar la competencia en materia de delitos rurales en siete fiscalías para todo el territorio santafesino.
Si bien manifestó respeto por las decisiones vinculadas con la organización de la persecución penal, la Sociedad Rural consideró indispensable que esa estructura permita una actuación judicial ágil, coordinada y eficaz, que facilite el avance de las causas y el juzgamiento de los responsables.
Reclaman medidas para prevenir y esclarecer los delitos
Ante la continuidad de estos episodios, la institución reclamó una respuesta urgente de las autoridades públicas, con medidas concretas y sostenidas para prevenir los delitos rurales, avanzar en las investigaciones y desarticular las organizaciones que pudieran estar involucradas.
"La reiteración y gravedad de estos acontecimientos exige una respuesta urgente de las autoridades públicas", señalaron desde la entidad, al tiempo que remarcaron la importancia de fortalecer la coordinación entre los organismos responsables de la seguridad y la Justicia.
En el documento también pusieron el foco en el impacto que estos delitos tienen sobre la actividad productiva. "Los productores del norte santafesino trabajan diariamente, generan empleo, promueven el arraigo y contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra provincia. Garantizar su seguridad y la protección de su patrimonio constituye una responsabilidad indelegable del Estado", expresaron.
El pedido de una respuesta judicial efectiva
En el tramo final del pronunciamiento, la Sociedad Rural de Vera exhortó a las autoridades competentes a traducir la preocupación por esta problemática en decisiones y acciones inmediatas, especialmente en el ámbito de las fiscalías.
La entidad pidió evitar que los reclamos del sector queden limitados a declaraciones de intención y reclamó avances concretos en las causas vinculadas con el abigeato y la faena clandestina.
"La seguridad de quienes trabajan y producen en nuestros campos no puede esperar. Sin seguridad y sin justicia, no hay tranquilidad para producir", concluyó el documento.