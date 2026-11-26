En el norte provincial

La Sociedad Rural de Vera expresó su preocupación por el avance del abigeato y la faena clandestina

La entidad advirtió sobre la reiteración de delitos rurales que afectan a productores ganaderos del norte santafesino. Reconoció el trabajo de la Guardia Rural Los Pumas y reclamó mayor coordinación y agilidad en las investigaciones judiciales para identificar a los responsables.