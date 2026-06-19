Actividad legislativa

Michlig entregó aportes por más de $69 millones y anunció avances en la Ruta Provincial 23

Los fondos fueron destinados a la culminación de la Ciclovía Sur, instituciones deportivas, culturales y sociales, además de eventos tradicionales de la ciudad. Durante la visita, el senador Felipe Michlig confirmó que la Provincia alcanzó un acuerdo para avanzar con la reparación integral de la Ruta Provincial N° 23.