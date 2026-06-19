La ciudad de Suardi fue escenario de una intensa jornada institucional encabezada por el senador provincial Felipe Michlig y el diputado Marcelo González, quienes junto al intendente Leandro Gastaldi concretaron la entrega de aportes provinciales por un total de 69.250.000 pesos destinados a obras públicas, actividades comunitarias e instituciones locales.
Michlig entregó aportes por más de $69 millones y anunció avances en la Ruta Provincial 23
Los fondos fueron destinados a la culminación de la Ciclovía Sur, instituciones deportivas, culturales y sociales, además de eventos tradicionales de la ciudad. Durante la visita, el senador Felipe Michlig confirmó que la Provincia alcanzó un acuerdo para avanzar con la reparación integral de la Ruta Provincial N° 23.
El acto se desarrolló en la Sala de Reuniones de la Municipalidad y contó con la participación de funcionarios municipales, concejales, representantes de entidades intermedias y vecinos de la comunidad.
La mayor parte de los recursos corresponde a la segunda cuota del Programa Brigadier, mediante el cual el Gobierno de Santa Fe aportó 47 millones de pesos para avanzar con la etapa final de la Ciclovía Sur, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad urbana y brindar mayor seguridad a quienes utilizan ese corredor para trasladarse o realizar actividades recreativas y deportivas.
Durante la actividad, los legisladores destacaron que la ejecución de esta infraestructura forma parte de una política de fortalecimiento de la obra pública local impulsada por la gestión provincial.
Apoyo a instituciones y eventos que movilizan a la comunidad
Además de los fondos destinados a infraestructura, se distribuyeron otros 22.250.000 pesos entre instituciones deportivas, sociales y culturales de la ciudad.
Los aportes beneficiaron a la Agrupación Suardense Clásicos y Antiguos, al Club Barrio San Miguel, al Club Sportivo Suardi, al Centro de Día Manto Blanco, al Grupo Aeromodelistas Suardi y a la Comisión de Deporte Motor, entre otras entidades. También se respaldó la organización del Congreso de Educación 2026 y de la 60° Fiesta Provincial del Sorgo y las Industrias Lácteas, dos eventos de relevancia para la ciudad y la región.
Asimismo, se entregó un equipo de aire acondicionado de 6.500 frigorías al Club Barrio San Miguel, dando cumplimiento a un compromiso asumido previamente con la institución.
Al referirse a la importancia de estos aportes, Michlig resaltó el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial, los gobiernos locales y las instituciones. “Existe una fuerte decisión de acompañar a cada comunidad con respuestas concretas y con inversiones que contribuyan al desarrollo local”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Marcelo González destacó la necesidad de continuar fortaleciendo a las entidades intermedias, considerando que cumplen un rol fundamental en la contención social y en la promoción de actividades deportivas, culturales y educativas.
Avances para la reparación integral de la Ruta Provincial 23
Uno de los anuncios más relevantes de la jornada estuvo vinculado a la situación de la Ruta Provincial N° 23, una de las principales vías de comunicación del departamento San Cristóbal.
El senador informó que el Gobierno de Santa Fe logró alcanzar un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) responsable de la obra de repavimentación para avanzar en la reparación de los sectores afectados por problemas constructivos detectados tras su ejecución.
Según explicó, en los próximos días comenzarán trabajos preliminares de prueba que permitirán luego desarrollar la intervención integral sobre todo el tramo comprometido.
Las tareas contemplan la reconstrucción de la estructura vial y una nueva repavimentación en aproximadamente 40 kilómetros que conectan las localidades de Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi y el límite con la provincia de Córdoba.
“Lo importante es que se encontró una solución dentro del marco de la garantía de obra y que la reparación se realizará sin costos adicionales para los santafesinos”, indicó Michlig, al tiempo que destacó que los trabajos permitirán recuperar las condiciones de seguridad y transitabilidad para miles de usuarios que utilizan diariamente esta ruta.
Reconocimiento al respaldo provincial
Durante el encuentro, el intendente Leandro Gastaldi valoró el acompañamiento permanente de la administración provincial y destacó el impacto que tienen estos recursos en el funcionamiento de las instituciones y en la concreción de proyectos locales.
“Siempre encontramos respuestas para las necesidades de nuestra comunidad. Por eso agradecemos al gobernador Maximiliano Pullaro, al senador Felipe Michlig, al diputado Marcelo González y a todo el equipo de trabajo que acompaña cada una de las gestiones que impulsamos desde la ciudad”, expresó.
Con esta nueva entrega de fondos y el anuncio de obras viales de relevancia regional, la Provincia reafirmó su estrategia de fortalecer la infraestructura urbana, respaldar el trabajo de las instituciones y promover acciones que contribuyan al crecimiento y desarrollo de las comunidades del interior santafesino.