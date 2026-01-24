#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento San Cristóbal

Suardi recibirá más de $93 millones para obras de ripio a través del programa Caminos Productivos

El Gobierno de Santa Fe transfirió la primera cuota de fondos del Programa Caminos Productivos para la construcción de 3,05 kilómetros de ripio en Suardi. La obra se ejecutará en el corredor de la Ruta Provincial Nº 39 y demandará una inversión total superior a los $124 millones.

Caminos Productivos: Suardi accede a una inversión provincial de más de $93 millonesCaminos Productivos: Suardi accede a una inversión provincial de más de $93 millones
 12:15
Seguinos en
Por: 

La ciudad de Suardi recibirá más de 93 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la ejecución de obras de infraestructura vial en el marco del Programa Caminos Productivos.

Se trata de la primera cuota de un convenio recientemente firmado que permitirá la construcción de 3,05 kilómetros de ripio en un sector estratégico del ejido urbano y rural.

Mirá tambiénDictaron prisión preventiva para un hombre investigado por violencia de género en Reconquista

El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, informó que el Ministerio de Desarrollo Productivo transfirió en las últimas horas un monto de $93.159.849,80 correspondiente al primer desembolso del acuerdo suscripto con el municipio.

Obras en el corredor de la Ruta Provincial Nº 39

Según lo establecido en el convenio firmado por el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, la obra de ripio se desarrollará en el corredor de la Ruta Provincial Nº 39, en la zona noroeste de la ciudad, en dirección a Monte Oscuridad y prácticamente hasta el límite distrital.

“Se trata de un proyecto que fue realizado en conjunto con los productores de ambos distritos y la comuna de Colonia Rivadavia. En total son unos 5 kilómetros, de una obra que beneficiará a productores rurales de ambas localidades. Este tipo de obras hace años que se vienen realizando a lo largo de nuestra gestión y permitió recuperar y concretar unos 60 kilómetros de caminos ripiados en nuestro distrito. Es un modelo de trabajo que permite mejorar la transitabilidad en la zona rural”. Foto: El LitoralCaminos Productivos: Suardi accede a una inversión provincial de más de $93 millones

La intervención apunta a mejorar la transitabilidad y la conectividad de un sector clave para la producción agropecuaria y el transporte de mercaderías, beneficiando tanto a productores como a vecinos de la zona.

Inversión provincial y esquema de financiamiento

El senador Michlig precisó que la inversión total destinada a esta obra asciende a $124.213.133,07. El monto se completará con una segunda cuota de $31.053.283,27, que será transferida una vez presentada la rendición de cuentas correspondiente al primer desembolso y acreditado el avance de los trabajos.

Mirá tambiénLa RAMCC reconoció a Esperanza por sus acciones ambientales

En ese marco, el legislador agradeció las respuestas del Gobierno Provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó especialmente el acompañamiento del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; del director de Infraestructura Rural, Roberto Tión; y del coordinador del Programa Caminos Productivos, Federico Carballeira.

En relación al alcance del Programa Caminos Productivos, Michlig subrayó que, durante la actual gestión provincial, se llevan construidos 95 kilómetros de ripio en el departamento San Cristóbal, con una inversión total que asciende a $3.438.108.146,04.

Caminos de la Ruralidad, impulsado desde el Ministerio de la Producción en la gestión anterior, tiene como objetivo constituir un sistema de asistencia permanente que permita la incorporación de infraestructura productiva, con prioridad en el mejorado y el mantenimiento de los caminos rurales, favoreciendo el arraigo en el medio rural santafesino.Caminos Productivos: Suardi accede a una inversión provincial de más de $93 millones

“Estas obras son fundamentales para fortalecer la producción, garantizar el acceso permanente a los establecimientos rurales y mejorar la calidad de vida de las comunidades del interior”, remarcó el senador, al tiempo que valoró la continuidad de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial y productivo.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
San Cristóbal
Felipe Michlig
Senado de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro