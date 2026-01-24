Suardi recibirá más de $93 millones para obras de ripio a través del programa Caminos Productivos

La ciudad de Suardi recibirá más de 93 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la ejecución de obras de infraestructura vial en el marco del Programa Caminos Productivos.
El Gobierno de Santa Fe transfirió la primera cuota de fondos del Programa Caminos Productivos para la construcción de 3,05 kilómetros de ripio en Suardi. La obra se ejecutará en el corredor de la Ruta Provincial Nº 39 y demandará una inversión total superior a los $124 millones.
Se trata de la primera cuota de un convenio recientemente firmado que permitirá la construcción de 3,05 kilómetros de ripio en un sector estratégico del ejido urbano y rural.
El senador provincial por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, informó que el Ministerio de Desarrollo Productivo transfirió en las últimas horas un monto de $93.159.849,80 correspondiente al primer desembolso del acuerdo suscripto con el municipio.
Según lo establecido en el convenio firmado por el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi, la obra de ripio se desarrollará en el corredor de la Ruta Provincial Nº 39, en la zona noroeste de la ciudad, en dirección a Monte Oscuridad y prácticamente hasta el límite distrital.
La intervención apunta a mejorar la transitabilidad y la conectividad de un sector clave para la producción agropecuaria y el transporte de mercaderías, beneficiando tanto a productores como a vecinos de la zona.
El senador Michlig precisó que la inversión total destinada a esta obra asciende a $124.213.133,07. El monto se completará con una segunda cuota de $31.053.283,27, que será transferida una vez presentada la rendición de cuentas correspondiente al primer desembolso y acreditado el avance de los trabajos.
En ese marco, el legislador agradeció las respuestas del Gobierno Provincial encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó especialmente el acompañamiento del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; del director de Infraestructura Rural, Roberto Tión; y del coordinador del Programa Caminos Productivos, Federico Carballeira.
En relación al alcance del Programa Caminos Productivos, Michlig subrayó que, durante la actual gestión provincial, se llevan construidos 95 kilómetros de ripio en el departamento San Cristóbal, con una inversión total que asciende a $3.438.108.146,04.
“Estas obras son fundamentales para fortalecer la producción, garantizar el acceso permanente a los establecimientos rurales y mejorar la calidad de vida de las comunidades del interior”, remarcó el senador, al tiempo que valoró la continuidad de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial y productivo.