Departamento San Cristóbal

Suardi recibirá más de $93 millones para obras de ripio a través del programa Caminos Productivos

El Gobierno de Santa Fe transfirió la primera cuota de fondos del Programa Caminos Productivos para la construcción de 3,05 kilómetros de ripio en Suardi. La obra se ejecutará en el corredor de la Ruta Provincial Nº 39 y demandará una inversión total superior a los $124 millones.