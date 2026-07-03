#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Judiciales

Tostado: siete años de cárcel para un hombre condenado por delitos sexuales contra dos niñas

Se trata de Diego Raúl Altamiranda de 40 años. Se le impusieron siete años de prisión por la autoría de grooming y estupro calificado. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses. El MPA estuvo representado en el debate por la fiscal Hemilce Fissore.

La Justicia condenó a siete años de prisión a Diego Raúl Altamiranda por grooming y estupro calificadoLa Justicia condenó a siete años de prisión a Diego Raúl Altamiranda por grooming y estupro calificado
 12:11
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un hombre de 40 años identificado como Diego Raúl Altamiranda fue condenado a siete años de prisión efectiva por delitos contra la integridad sexual que cometió en perjuicio de dos niñas en Tostado (departamento Nueve de Julio).

Mirá tambiénLa Junta Local de Protección Civil coordinó nuevas acciones preventivas en Colonia Mascías

La sentencia fue dispuesta por el juez Juan Gabriel Peralta, en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Hemilce Fissore, quien expresó su conformidad en cuanto a la decisión tomada por el magistrado. “Valoramos la condena impuesta tal como lo habíamos solicitado desde la Fiscalía”, destacó la fiscal y adelantó que “esperaremos la notificación de los fundamentos de la sentencia para su evaluación”.

Los hechos

La fiscal explicó que “Altamiranda era profesor de vóley de las niñas y utilizó esa circunstancia para llevar a cabo los actos ilícitos aprovechándose de su mayoría de edad y preeminencia, como así también de la inmadurez sexual de las víctimas”.

Fissore manifestó que “entre octubre y el 18 de noviembre de 2023, el condenado se contactó mediante el servicio de mensajería de la aplicación Instagram con una de las víctimas con la intención de mantener relaciones sexuales con ella”.

Mirá tambiénEscuelas del departamento 9 de Julio recibirán más de $25 millones para obras de infraestructura

Relató también que “entre el mayo de 2023 y el 18 de noviembre del mismo año, Altamiranda mantuvo relaciones sexuales con la otra niña de manera reiterada en el interior de su automóvil y en otros lugares de la ciudad de Tostado”.

Condena

Altamiranda fue condenado como autor de los delitos de grooming y estupro calificado.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
#TEMAS:
Norte 24
Judiciales
9 de Julio
MPA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro