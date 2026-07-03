Judiciales

Tostado: siete años de cárcel para un hombre condenado por delitos sexuales contra dos niñas

Se trata de Diego Raúl Altamiranda de 40 años. Se le impusieron siete años de prisión por la autoría de grooming y estupro calificado. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses. El MPA estuvo representado en el debate por la fiscal Hemilce Fissore.