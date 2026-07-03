Un hombre de 40 años identificado como Diego Raúl Altamiranda fue condenado a siete años de prisión efectiva por delitos contra la integridad sexual que cometió en perjuicio de dos niñas en Tostado (departamento Nueve de Julio).
Tostado: siete años de cárcel para un hombre condenado por delitos sexuales contra dos niñas
Se trata de Diego Raúl Altamiranda de 40 años. Se le impusieron siete años de prisión por la autoría de grooming y estupro calificado. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses. El MPA estuvo representado en el debate por la fiscal Hemilce Fissore.
La sentencia fue dispuesta por el juez Juan Gabriel Peralta, en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses.
La fiscal que representó al MPA en el debate es Hemilce Fissore, quien expresó su conformidad en cuanto a la decisión tomada por el magistrado. “Valoramos la condena impuesta tal como lo habíamos solicitado desde la Fiscalía”, destacó la fiscal y adelantó que “esperaremos la notificación de los fundamentos de la sentencia para su evaluación”.
Los hechos
La fiscal explicó que “Altamiranda era profesor de vóley de las niñas y utilizó esa circunstancia para llevar a cabo los actos ilícitos aprovechándose de su mayoría de edad y preeminencia, como así también de la inmadurez sexual de las víctimas”.
Fissore manifestó que “entre octubre y el 18 de noviembre de 2023, el condenado se contactó mediante el servicio de mensajería de la aplicación Instagram con una de las víctimas con la intención de mantener relaciones sexuales con ella”.
Relató también que “entre el mayo de 2023 y el 18 de noviembre del mismo año, Altamiranda mantuvo relaciones sexuales con la otra niña de manera reiterada en el interior de su automóvil y en otros lugares de la ciudad de Tostado”.
Condena
Altamiranda fue condenado como autor de los delitos de grooming y estupro calificado.