La triste noticia fue comunicada en favela por su abogado Sixto González que se había hecho cargo de su defensa en los últimos días.
Falleció el comunicador social que fue arteramente atacado en su casa de Vera
El deceso se Roberto «El Dete» Bordón se produjo en la madrugada de este martes. Estaba internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Reconquista
Tras sufrir un traumatismo severo de cráneo, Roberto “El Dete” Bordón permanecía internado en la UTI del nosocomio central norteño; su deceso sobrevino a las 4:50 por una infección intrahospitalaria.
Había sido víctima de un furibundo ataque el domingo 20. Mientras estaba en su casa de Vera, recibió un golpe artero en la cabeza y fue encontrado en estado agonizante por su hermana.
De ahí en más, fue trasladado al Hospital de Vera, primeramente, y luego derivado al Hospital Central de Reconquista donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito.
El miércoles 23, la justicia imputó a Fernando Adrián V., pareja de la víctima La audiencia se desarrolló en los Tribunales de Vera y estuvo presidida por el juez Sergio Alberto Olivera. La fiscal Paula Prieto le atribuyó al acusado la figura penal de homicidio en grado de tentativa. El joven fue asistido por el defensor público César Pérez.
El dato que sobresalió en la investigación preliminar fue la ausencia de signos de robo en la escena del hecho, con lo cual cobró fuerza la hipótesis pasional.
Durante la audiencia, la representante del Ministerio Público de la Acusación resolvió desvincular al hermano de Fernando V. de la figura de encubrimiento -que inicialmente se le había atribuido- por el grado de parentesco.
Ambos habían sido detenidos durante las primeras diligencias desarrolladas después de que Bordón fuera encontrado con una grave lesión en la cabeza.
Las pruebas
Al fundamentar la imputación, la fiscal hizo referencia a diferentes elementos incorporados a la investigación, entre ellos los registros de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona donde ocurrió el ataque.
También mencionó el testimonio de una enfermera, cuya declaración sería clave para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias en las que el comunicador resultó herido. El juez Olivera dictó prisión preventiva por los plazos de ley para Vera.
Con la novedad del fallecimiento, seguramente la fiscalía avanzará con una reimputación sobre el acusado.
“El Dete” conduce un programa durante la siesta en FM 95.7 y era conocido por su estilo crítico al abordar diferentes aspectos de la realidad de Vera.