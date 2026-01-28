Cuenta regresiva para el Carnaval de Vera, la máxima expresión cultural de la ciudad
La comisión organizadora del Carnaval de Vera dio a conocer los principales detalles de la edición 2025 del tradicional espectáculo, que se desarrollará las noches del 7, 14 y 21 de febrero, con la participación de seis comparsas locales, precios de entradas definidos y un esquema organizativo pensado para garantizar el normal desarrollo del evento cultural más importante de la ciudad.
El tradicional espectáculo verense a desarrollarse las noches del 7, 14 y 21 de febrero.
En el marco de la cuenta regresiva para una nueva edición del Carnaval de Vera, la comisión organizadora —presidida por el director de Cultura Municipal, Eduardo Perot, e integrada por referentes de las distintas comparsas— brindó precisiones sobre la realización del evento, que tendrá lugar los viernes 7, 14 y 21 de febrero.
En cuanto al valor de las entradas, se estableció un precio de 15.000 pesos para mayores y 5.000 pesos para menores de hasta 12 años.
El monto fue definido de manera consensuada entre el sector privado que solventa el espectáculo —las firmas Mute y Meat— y la comisión organizadora.
Desde la organización también se aclaró que, hasta el momento, no se cuenta con aportes económicos del Gobierno Provincial para la realización del carnaval.
No obstante, se destacó el acompañamiento institucional del senador Osvaldo Sosa y del diputado Sergio Rojas, remarcando además que el Carnaval de Vera forma parte del calendario turístico oficial de la provincia de Santa Fe.
Comparsas, horarios y reglamento
El carnaval, considerado la máxima expresión cultural de los verenses, contará con la participación de las seis comparsas locales: Paraverá, Ferrumbá, Bambita, Aerosamba, Unidos del Samba y Verasamba, a las que se sumará la agrupación “Dale que va”, del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales.
El desfile dará inicio puntualmente a las 21.30 horas, sin excepciones, y cada comparsa dispondrá de un tiempo máximo de 1 hora y 15 minutos para su presentación.
Desde la comisión organizadora se remarcó la necesidad de cumplir estrictamente con el reglamento interno, ya que el incumplimiento de las normas podrá derivar en sanciones.
Servicios, orden y una fiesta con identidad propia
En relación a la logística del evento, se informó que el servicio de buffet estará a cargo de las comparsas, motivo por el cual no se permitirá el ingreso de conservadoras a las mesas alquiladas.
Asimismo, no habrá vendedores ambulantes dentro del predio, una medida orientada a preservar el orden y garantizar el normal desarrollo del espectáculo.
El Carnaval de Vera se distingue por sus características particulares, donde el público no solo es espectador sino también protagonista, formando parte de una fiesta que año tras año reafirma su identidad y su impronta única.
No por nada, en cada edición se renueva la consigna que ya es marca registrada: en Vera se vive “el Carnaval de Santa Fe”.