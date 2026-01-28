Edición 2026

Cuenta regresiva para el Carnaval de Vera, la máxima expresión cultural de la ciudad

La comisión organizadora del Carnaval de Vera dio a conocer los principales detalles de la edición 2025 del tradicional espectáculo, que se desarrollará las noches del 7, 14 y 21 de febrero, con la participación de seis comparsas locales, precios de entradas definidos y un esquema organizativo pensado para garantizar el normal desarrollo del evento cultural más importante de la ciudad.