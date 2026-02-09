Este fin de semana

Vera volvió a brillar con una espectacular apertura de sus carnavales

Con una multitudinaria convocatoria regional, seis comparsas en escena y un despliegue artístico de alto nivel, Vera vivió una noche inaugural inolvidable de sus carnavales, reafirmando una vez más su identidad cultural y su lugar de referencia en el calendario festivo de Santa Fe.