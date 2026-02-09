Vera volvió a brillar con una espectacular apertura de sus carnavales

La noche inaugural de los Carnavales de Vera volvió a ser una verdadera fiesta popular.
Con una multitudinaria convocatoria regional, seis comparsas en escena y un despliegue artístico de alto nivel, Vera vivió una noche inaugural inolvidable de sus carnavales, reafirmando una vez más su identidad cultural y su lugar de referencia en el calendario festivo de Santa Fe.
Desde las 21.30, tal como estaba previsto, el corsódromo se colmó de público proveniente de distintos puntos de la región y el país para disfrutar de un espectáculo que combinó color, música, creatividad y pasión.
La apertura estuvo a cargo de la Agrupación del Centro de Jubilados “Dale que Va”, que dio inicio al desfile y marcó el ritmo de una velada que mantuvo en alto el entusiasmo del público durante toda la noche.
Luego fue el turno de Verasamba, que realizó un impactante despliegue escénico para celebrar sus “Diez años de pasión”.
La comparsa invitó al público a un viaje al corazón de la selva más grande del planeta, combinando brillo, encanto y una puesta en escena cargada de energía, fruto del compromiso y la entrega de cada uno de sus integrantes.
La histórica comparsa Ferrumbá presentó su propuesta “Vivo por ella”, una emotiva alegoría dedicada a la música como lenguaje universal. A través de coreografías, vestuarios y un variado repertorio sonoro, la comparsa construyó un relato que atravesó emociones, unió culturas y resonó con fuerza a lo largo de todo el corsódromo.
Con “El latido de la tierra”, Unidos del Samba llevó al público al Amazonas, evocando la fuerza, la magia y la vida de la selva. Una propuesta que rindió homenaje a la naturaleza y a su energía vital, representada en cada golpe de tambor y en el movimiento de sus bailarines.
Aerosamba presentó “El último árbol”, una alegoría ambientada en un futuro marcado por la deforestación, donde un único árbol permanece en pie como símbolo de vida, resistencia y esperanza. Una propuesta artística que combinó impacto visual y un fuerte mensaje ambiental.
Por su parte, Bambita apostó a la fantasía y el humor con “Superbambita”, ambientada en una ciudad en silencio. Frente a un plan oscuro para apagar la música, la Reina de la ciudad hizo sonar un tambor y despertó a los superhéroes, celebrando la victoria final en clave de carnaval.
La comparsa Paraverá cerró la noche con “Europaraverá 2026”, un viaje imaginario por la tierra de nuestros ancestros, recorriendo distintos países europeos.
La delicadeza estética, el cuidado en los detalles y la elegancia de la puesta en escena volvieron a ser sellos distintivos del grupo.
Más allá del brillo y el espectáculo, la noche dejó en evidencia el enorme esfuerzo compartido por cada elenco. A pesar del contexto económico desfavorable, ninguna comparsa resignó calidad ni creatividad.
El trabajo artesanal que se desarrolla durante todo el año, sumado a la logística y la organización, volvió a confirmar que en Vera se vive plenamente “el carnaval de Santa Fe”.
La intendenta Paula Mitre destacó el desarrollo de la primera noche y subrayó que “se dieron todas las condiciones para que el espectáculo se desarrolle con normalidad y seguridad para la gente que, como siempre, llegó desde distintos puntos del país para vivir nuestra máxima fiesta”.
Asimismo, agradeció y felicitó “a la Comisión del Carnaval, a la organización, a las comparsas que trabajan todo el año para que nuestro carnaval siga brillando y nos siga distinguiendo como verenses, y al equipo municipal que se esmera en la adecuada presentación del corsódromo”.