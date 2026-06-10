En el norte santafesino

Vera inauguró obras clave y avanzó con nuevos proyectos para fortalecer la infraestructura regional

La ciudad fue escenario de una intensa agenda vinculada a infraestructura, hábitat y recursos hídricos. Se inauguraron obras de drenaje y pavimentación, se entregaron viviendas y se licitó una importante intervención destinada a mejorar el escurrimiento de aguas en el norte santafesino.