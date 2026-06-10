La ciudad de Vera fue escenario de una nutrida agenda de actividades vinculadas a infraestructura urbana, vivienda y obras hídricas, que incluyó inauguraciones, entrega de viviendas, apertura de licitaciones y la firma de convenios destinados a impulsar nuevos proyectos en localidades del norte provincial.
Vera inauguró obras clave y avanzó con nuevos proyectos para fortalecer la infraestructura regional
La ciudad fue escenario de una intensa agenda vinculada a infraestructura, hábitat y recursos hídricos. Se inauguraron obras de drenaje y pavimentación, se entregaron viviendas y se licitó una importante intervención destinada a mejorar el escurrimiento de aguas en el norte santafesino.
La jornada contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y legislativas, quienes recorrieron distintos puntos de la ciudad para poner en funcionamiento obras consideradas fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo regional.
Un desagüe clave para mejorar el drenaje urbano
La primera actividad se desarrolló en el desagüe de calle Belgrano, una obra largamente esperada por los habitantes de un amplio sector de la ciudad y que permitirá optimizar el escurrimiento de aguas pluviales durante períodos de intensas precipitaciones.
La intervención forma parte de una serie de trabajos orientados a reducir los inconvenientes generados por anegamientos y acumulación de agua en distintos barrios de Vera.
Durante el acto, la intendente Paula Mitre destacó la importancia de la obra para la comunidad y agradeció el trabajo realizado para concretar una demanda histórica de los vecinos.
Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó los aspectos técnicos de la intervención y el impacto positivo que tendrá sobre el sistema de drenaje urbano.
Entrega de viviendas para familias de la ciudad
La agenda continuó en el barrio Santa Rosa, donde se realizó la entrega de llaves de diez viviendas destinadas a familias de la localidad.
Las unidades habitacionales forman parte de un proyecto que había quedado inconcluso y que posteriormente pudo retomarse hasta alcanzar su etapa final.
La entrega representa una respuesta concreta a la demanda habitacional existente en la ciudad y permitirá que nuevas familias accedan a su hogar propio.
Posteriormente, las autoridades dejaron formalmente inaugurado un nuevo tramo de pavimento sobre calle Hipólito Yrigoyen.
La obra comprende los primeros 260 metros de pavimentación y forma parte de un plan de mejoras urbanas destinado a optimizar la circulación vehicular, brindar mayor seguridad vial y mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.
Licitación para obras hídricas de gran escala
La actividad culminó en la Sociedad Rural de Vera con la apertura de sobres correspondiente a la licitación de la primera etapa de limpieza y adecuación de canales troncales en los departamentos Vera, San Justo y 9 de Julio.
Se trata de una de las intervenciones hídricas más importantes previstas para el norte santafesino, con una inversión oficial superior a los 9.200 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado en 18 meses.
Los trabajos contemplan tareas de adecuación hídrica, desbosque, destronque y rectificación de perfiles en una red de canales que alcanza aproximadamente 259 kilómetros de extensión.
Según lo proyectado, las obras permitirán mejorar el drenaje de una superficie superior a las 850.000 hectáreas distribuidas en 17 distritos, beneficiando tanto a zonas urbanas como productivas.
El objetivo principal es optimizar el escurrimiento de excedentes hídricos y reducir los riesgos asociados a eventos climáticos extremos que históricamente han afectado a distintos sectores del norte provincial.
Nuevos convenios para obras en la región
Como cierre de la jornada, se concretó la firma de convenios destinados a financiar nuevas obras hídricas en diferentes localidades de la región.
Estas iniciativas buscan complementar las intervenciones ya proyectadas y continuar fortaleciendo la infraestructura necesaria para mejorar el manejo de los recursos hídricos, proteger áreas productivas y brindar mayor seguridad a las comunidades frente a fenómenos meteorológicos de gran intensidad.
De esta manera, Vera concentró en una sola jornada una serie de acciones que abarcan desde soluciones habitacionales y mejoras urbanas hasta proyectos estratégicos de alcance regional, consolidando un proceso de inversión en infraestructura con impacto directo sobre la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo del norte santafesino.