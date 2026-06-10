El Hospital “Gobernador Miguel Lifschitz” de Ceres fue escenario de una jornada de trabajo, formación y reconocimiento institucional organizada por el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), con el objetivo de analizar experiencias recientes vinculadas a la procuración de órganos y fortalecer las capacidades de los equipos de salud.
Reconocieron al personal del Hospital de Ceres por su participación en un complejo proceso de donación
La actividad reunió a profesionales de la salud, representantes de Cudaio y miembros de la comunidad para analizar un reciente operativo de ablación multiorgánica que permitió beneficiar a cuatro personas en lista de espera. También se reconoció el compromiso de los equipos médicos que participaron del proceso.
La actividad tuvo como eje principal la revisión técnica y humana de un complejo operativo de donación multiorgánica que se inició en el efector ceresino y que, mediante un trabajo articulado entre distintos niveles del sistema sanitario, permitió concretar trasplantes que beneficiaron a cuatro personas.
Un procedimiento de alta complejidad
Durante la jornada, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, destacó la importancia del trabajo coordinado entre hospitales y equipos especializados para hacer posibles este tipo de intervenciones.
La profesional explicó que el procedimiento realizado se convirtió en el segundo proceso de donación en asistolia en un donante adulto concretado en la provincia de Santa Fe. Gracias a la coordinación entre el Hospital de Ceres, el Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela y equipos especializados de la capital provincial, fue posible la ablación de corazón, hígado y riñones para su posterior trasplante.
Andrada subrayó además el valor de la decisión adoptada por la familia del donante, cuyo gesto solidario permitió brindar una nueva oportunidad de vida a cuatro pacientes que se encontraban en lista de espera.
La titular de Cudaio recordó también que Santa Fe mantiene un papel destacado en materia de donación de órganos, aportando una proporción significativa de los procesos de donación que se concretan en Argentina.
El compromiso de los equipos de salud
La directora del hospital local, Romina Galeano, valoró especialmente la presencia de Cudaio en la institución y destacó la importancia de generar espacios de capacitación y reflexión para los trabajadores de la salud.
Según expresó, la jornada permitió analizar no solo los aspectos técnicos involucrados en un operativo de estas características, sino también el acompañamiento brindado a una familia que atravesaba una situación de profundo dolor.
En el mismo sentido, la subdirectora médica del hospital, Natalia Carruega, recordó que este tipo de procedimientos no son habituales en el efector, por lo que el acompañamiento permanente de los especialistas de Cudaio resultó fundamental para orientar cada una de las etapas del proceso.
La profesional destacó la emoción que generó en el equipo médico conocer posteriormente que los órganos donados habían permitido mejorar la calidad de vida de cuatro personas.
Una tarea que combina ciencia y solidaridad
Durante el encuentro también se puso en valor el papel que desempeñan los profesionales de la salud en la detección, acompañamiento y coordinación de los procesos de donación, así como la importancia de construir una cultura solidaria que favorezca estas prácticas.
El médico terapista Carlos Zuchela destacó que los resultados alcanzados son posibles gracias a la combinación de profesionalismo, compromiso y sensibilidad humana de todos los integrantes del sistema sanitario.
Asimismo, recordó que Ceres cuenta con una destacada trayectoria en materia de donación de órganos y remarcó la necesidad de continuar promoviendo la concientización para que más personas puedan acceder a un trasplante.
La jornada incluyó además un espacio de encuentro con integrantes de la Agrupación Donar Ceres, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre la importancia de la donación de órganos como acto de solidaridad capaz de transformar y salvar vidas.