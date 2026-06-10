Salud

Reconocieron al personal del Hospital de Ceres por su participación en un complejo proceso de donación

La actividad reunió a profesionales de la salud, representantes de Cudaio y miembros de la comunidad para analizar un reciente operativo de ablación multiorgánica que permitió beneficiar a cuatro personas en lista de espera. También se reconoció el compromiso de los equipos médicos que participaron del proceso.