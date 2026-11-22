Un nacimiento inesperado sorprendió a una familia de Villa Guillermina durante la noche del sábado 21 de noviembre. Una mujer dio a luz en el baño de su vivienda y debió recibir asistencia del personal policial, que intervino tras el aviso de una vecina.
Fue al baño a ducharse, comenzó el parto y la asistió la policía en su casa
Ocurrió el sábado por la noche en la localidad del departamento General Obligado. Una vecina alertó a los agentes, que siguieron las indicaciones médicas y llevaron a la mamá y al bebé al hospital en buen estado.
El episodio se registró alrededor de las 22, cuando efectivos de la Comisaría 8ª, que realizaban tareas de patrullaje por el sector del ingreso a la fábrica, fueron alertados por una mujer de apellido Pucheta. La vecina les informó que otra mujer estaba dando a luz en el baño de su domicilio.
El subinspector Eduardo Núñez y el oficial Nahuel Encina realizaban un patrullaje preventivo por el ejido urbano de Villa Guillermina, a la altura del acceso a la fábrica, cuando una vecina se les acercó para avisarles que una mujer estaba dando a luz en el baño de su casa.
Ante la urgencia de la situación, los agentes se dirigieron hasta la vivienda, ubicada en calle María del Carmen al 533, acompañados por la mujer que había dado aviso.
Al ingresar, encontraron a Georgina Maricel González, de 30 años, sentada en una silla, mientras que su bebé recién nacido se encontraba sobre la cama, todavía unido a la placenta mediante el cordón umbilical, que no había sido pinzado ni cortado.
Según el parte policial, tanto la madre como el pequeño se encontraban en buen estado de salud.
De inmediato, los efectivos se comunicaron con el hospital local para informar lo sucedido y recibieron instrucciones de una enfermera de turno. Siguiendo las indicaciones, envolvieron al recién nacido en una toalla y trasladaron a ambos hasta el nosocomio, donde un equipo médico ya los esperaba para continuar con la atención correspondiente.
La mujer manifestó que el nacimiento la tomó completamente por sorpresa, ya que cursaba ocho meses y una semana de embarazo y tenía como fecha probable de parto el momento en que cumpliera los nueve meses.
Según relató, había ingresado al baño para ducharse cuando sintió que algo se rompió y, al tocarse, advirtió que podía sentir la cabecita de su bebé.
La rápida intervención policial y la colaboración de la vecina permitieron asistir a la madre y al recién nacido y trasladarlos al hospital para recibir atención médica.
La contracara
Esa comunidad norteña todavía sigue golpea el episodio donde un hombre de 40 años murió tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la madrugada de este viernes 20 de noviembre. En el marco de la investigación, la Policía aprehendió a Leandro Hipólito Pezz y a su hijo, Leandro Pezz.
Según el informe de la Unidad Regional IX, alrededor de las 4.30 un vecino de apellido Cabrera se presentó en la Comisaría Octava y avisó que había una persona herida de arma de fuego en la intersección de San Martín y Rosario. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la calzada, sin signos vitales aparentes. Posteriormente, fue identificado como Elvio Geisser. En el lugar también se hallaron vainas servidas correspondientes a un arma de fuego corta. Las primeras averiguaciones indican que el episodio habría estado precedido por una discusión entre vecinos motivada por el volumen elevado de la música. Esa circunstancia forma parte de la investigación, que busca determinar cómo se produjo el ataque y qué participación tuvo cada uno de los aprehendidos.
La Policía dio intervención al Ministerio Público de la Acusación y convocó al médico policial y al Grupo Técnico Criminalístico. También se sumaron efectivos de las áreas técnica y operativa de la Policía de Investigaciones. Cabe mencionar que el video del hecho violento alcanzó un alto nivel de viralización y el repudio generalizado.