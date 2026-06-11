La localidad de Cayastá será nuevamente el epicentro de una de las celebraciones más representativas de la identidad cultural santafesina.
Cayastá se prepara para celebrar la 50ª Fiesta Provincial de la Yerra, emblema de la tradición santafesina
La tradicional celebración se realizará los días 13 y 14 de junio en Cayastá y reunirá destrezas criollas, jineteadas, música folklórica y actividades culturales. La edición número 50 fue presentada en la ciudad de Santa Fe como una de las principales propuestas turísticas y culturales del fin de semana largo en la costa santafesina
Los próximos 13 y 14 de junio se llevará a cabo la 50ª edición de la Fiesta Provincial de la Yerra, un acontecimiento que combina tradición, historia, destrezas criollas, música popular y turismo, consolidándose como una de las fiestas más emblemáticas de la costa provincial.
La presentación oficial tuvo lugar este martes en la sede de la Secretaría de Turismo de la Provincia, en la ciudad de Santa Fe, donde autoridades provinciales, comunales y representantes de entidades organizadoras destacaron el valor histórico y cultural de una celebración que trasciende generaciones y mantiene vigente el legado de los primeros pobladores de la región.
Una fiesta ligada a los orígenes de la región
La Fiesta Provincial de la Yerra rememora una práctica profundamente vinculada a la historia ganadera del territorio santafesino. Su realización en Cayastá no es casual: la localidad es reconocida como el lugar donde se efectuó la primera marcación de ganado vacuno en la cuenca del Río de la Plata, un hecho considerado fundacional para la actividad ganadera de la región.
Durante la presentación, el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, destacó el orgullo que representa para la comunidad ser custodios de esa herencia histórica.
“Para nosotros es un enorme orgullo representar el lugar donde se realizó la primera marcación de ganado vacuno en el Río de la Plata. La Fiesta Provincial de la Yerra involucra a las familias y trasciende los límites de Cayastá porque forma parte de la identidad de todo el departamento Garay y de la región”, expresó.
El mandatario también recordó que la celebración coincide con las festividades patronales de San Antonio, generando un fin de semana especial para toda la comunidad.
“Son encuentros que nos permiten reencontrarnos con nuestra historia y nuestras tradiciones. Más que una fiesta, es una experiencia que invita a conectar con nuestras raíces”, afirmó.
Una propuesta destacada para el turismo de cercanía
Desde el Gobierno provincial señalaron que la fiesta forma parte de la estrategia para fortalecer el turismo de cercanía y potenciar las economías regionales a través de eventos culturales y populares.
El director provincial de Turismo de la Región Litoral Norte, Samuel Sager, sostuvo que se trata de una de las celebraciones más representativas de Santa Fe y especialmente de la costa provincial.
Además, destacó que la edición de este año coincidirá con un fin de semana largo en el que diversas localidades del corredor de la Ruta Provincial Nº 1 ofrecerán actividades recreativas, culturales y gastronómicas para vecinos y visitantes.
La apuesta apunta a consolidar a la región como un destino turístico durante todo el año, aprovechando sus recursos naturales, su patrimonio histórico y sus tradiciones populares.
Medio siglo preservando la identidad cultural
La edición número 50 representa un hito para una fiesta que nació con el objetivo de rescatar y difundir las costumbres criollas.
El presidente de la Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra, Carlos Kaufmann, recordó durante el acto que la celebración fue impulsada por el reconocido historiador y arqueólogo Agustín Zapata Gollán, descubridor de las Ruinas de Santa Fe la Vieja, con la intención de preservar el patrimonio cultural de la región para las futuras generaciones.
A lo largo de cinco décadas, la fiesta logró consolidarse como un espacio de encuentro donde conviven las tradiciones gauchas, la música popular, las expresiones artísticas y la memoria histórica de la provincia.
Dos jornadas cargadas de actividades
Las actividades se desarrollarán en los históricos Corrales de Juan de Garay, ubicados en el acceso sur de Cayastá. El predio contará con espacios para acampe, estacionamiento, servicios y una amplia oferta gastronómica destinada a los visitantes.
El sábado 13 de junio las actividades comenzarán a las 11 de la mañana con destrezas gauchas, carreras de tachos, carreras de sortijas y pialadas de vacunos y yeguarizos. Durante toda la jornada también habrá espectáculos folklóricos, presentaciones de ballets y una tradicional bailanta chamamecera.
El domingo 14 la programación se iniciará a las 10 con el acto protocolar. Luego se realizará el desfile de agrupaciones tradicionalistas y tropillas, seguido por las jineteadas en las categorías crina, gurupa y bastos. La jornada se completará con actuaciones musicales y exhibiciones de danza folklórica.
Con medio siglo de historia a cuestas, la Fiesta Provincial de la Yerra volverá a reunir a miles de personas en torno a las tradiciones que dieron origen a la identidad santafesina, reafirmando el valor cultural de una celebración que sigue siendo símbolo de la costa y del interior provincial.