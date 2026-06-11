Departamento Garay

Cayastá se prepara para celebrar la 50ª Fiesta Provincial de la Yerra, emblema de la tradición santafesina

La tradicional celebración se realizará los días 13 y 14 de junio en Cayastá y reunirá destrezas criollas, jineteadas, música folklórica y actividades culturales. La edición número 50 fue presentada en la ciudad de Santa Fe como una de las principales propuestas turísticas y culturales del fin de semana largo en la costa santafesina