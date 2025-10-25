Video: vecinos captaron una inusual nube embudo en Carreras y Villa Cañás

Tras las intensas lluvias que afectaron al departamento y en medio de un cargado cielo gris, vecinos de Carreras y Villa Cañás captaron una sorprendente nube embudo que dejó azorados a los espectadores de la imagen que se viralizó en redes.
Tras las abundantes lluvias en el sur santafesino, vecinos lograron dejar registros de este fenómeno climático. Además, la zona sigue bajo advertencia del Servicio Meteorológico Nacional.
Tras las intensas lluvias que afectaron al departamento y en medio de un cargado cielo gris, vecinos de Carreras y Villa Cañás captaron una sorprendente nube embudo que dejó azorados a los espectadores de la imagen que se viralizó en redes.
“Se trata de un cono que se desprende de la nube que al no tocar el suelo no se denomina como un tornado sino como una nube embudo que no produce daño alguno”, describió el estudiante de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y aficionado oriundo de Villa Cañás, Fernando Caffa.
Cabe destacar que “el término Cola de Tornado no existe sino que se trató de un fenómeno que es muy frecuente en ambientes muy inestables calurosos y muy húmedos como ocurrió esta tarde”, aclaró Caffa.
En la zona donde captaron esta particular nube había llovido, entre las 9 del jueves y las 9 del viernes, 35 mm en Carreras y 87 mm en Villa Cañás.
Cabe destacar que en toda la región las precipitaciones fueron abundantes, llegando a pasar los 100 mm en la ciudad de Venado Tuerto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.