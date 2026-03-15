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Operativo antidrogas en Venado Tuerto: cuatro detenidos tras ocho allanamientos

La Fiscalía Regional N° 3, junto a la Policía Federal, ejecutó un operativo simultáneo en distintos domicilios de la ciudad, secuestrando drogas, dinero y elementos relacionados con la venta.

En el domicilio de calle Antártida Argentina se secuestraron rifles de aire comprimido, dinero en efectivo y celulares, entre otros objetos.En el domicilio de calle Antártida Argentina se secuestraron rifles de aire comprimido, dinero en efectivo y celulares, entre otros objetos.
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Durante este sábado 14 de marzo se llevó adelante un amplio operativo de la Fiscalía Regional N° 3 de Venado Tuerto, a cargo del fiscal Iván Raposo, que coordinó con la Policía Federal Argentina la realización de ocho allanamientos simultáneos en la ciudad. La investigación, que se extendió durante meses, surgió tras tareas de vigilancia que permitieron observar un flujo constante de personas entrando y saliendo rápidamente de los domicilios, maniobra típica conocida como “pasamanos”, vinculada a la comercialización de estupefacientes.

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En el transcurso de los procedimientos, se logró la detención de cuatro personas, identificadas por sus iniciales y domicilios: N.V. en calle Jauretche, M.S. en calle Matheu, S.M. en calle Antártida Argentina, y A.D. también en calle Matheu. En las distintas residencias se secuestraron marihuana y cocaína en diversas cantidades, balanzas de precisión, teléfonos celulares, cuadernos de anotaciones, tubos de acero, rifles de aire comprimido y dinero en efectivo, que en algunos casos superaba los $225.000. Todos los elementos hallados, según informaron las autoridades, hacen presumir que las sustancias estaban destinadas a la venta ilegal de drogas.

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La Fiscalía informó que los detenidos quedaron a disposición del juez de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 3 de Venado Tuerto, y que se realizaron los exámenes médicos correspondientes según lo establecido por el Código Procesal Penal. Además, se dispuso su traslado a la Oficina de Gestión Judicial para la realización de la audiencia imputativa, cuyo horario y fecha se comunicarán con antelación.

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