Departamento San Lorenzo

Tras meses bajo el agua, retiraron un acoplado hundido en el río Carcarañá

En un operativo que demandó un gran despliegue con buzos tácticos, se logró extraer el acoplado del camión que cayó al río en febrero pasado. El procedimiento se llevó a cabo a la altura del puente de la vieja Ruta Nacional 9, entre las localidades de Carcaraña y Correa. Asimismo, continuaran las obras para concluir con la reparación definitiva en ese sector.