#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Departamento San Lorenzo

Tras meses bajo el agua, retiraron un acoplado hundido en el río Carcarañá

En un operativo que demandó un gran despliegue con buzos tácticos, se logró extraer el acoplado del camión que cayó al río en febrero pasado. El procedimiento se llevó a cabo a la altura del puente de la vieja Ruta Nacional 9, entre las localidades de Carcaraña y Correa. Asimismo, continuaran las obras para concluir con la reparación definitiva en ese sector.

Para la extracción del acoplado se utilizó una grúa especializada.Para la extracción del acoplado se utilizó una grúa especializada.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Esta semana se llevó adelante un mega operativo para retirar el acoplado del camión que cayó al río Carcarañá, en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, sobre el viejo puente de la RN 9 en febrero pasado. En el lugar trabajaron buzos tácticos especializados y una grúa de gran capacidad, especialmente trasladada desde la ciudad de Buenos Aires.

Mirá tambiénChabás proyecta la construcción de una playa de camiones

Cabe remarcar que, el accidente ocurrió cuando el conductor intentó esquivar un terraplén colocado en un sector afectado por una inundación y por daños en la calzada. Como consecuencia, el acoplado perdió estabilidad, patinó y terminó precipitándose al cauce del río, donde permaneció desde entonces.

Para la extracción del acoplado se utilizó una grúa especializada.Para la extracción del acoplado se utilizó una grúa especializada.

Dichas labores presentaron ciertas dificultades, ya que el acoplado pesa mucho más de lo previsto debido a la gran cantidad de agua y sedimentos acumulados durante estos meses. “Esta tarea era fundamental, dado que las etapas de reconstrucción del puente están en instancias finales”, expresaron desde el área municipal de Carcaraña

Para la extracción del acoplado se utilizó una grúa especializada.Para la extracción del acoplado se utilizó una grúa especializada.

No obstante, el tránsito continúa restringido en la zona. Solo se habilita para el paso de vehículos livianos de manera intermitente, ya que el objetivo es liberar completamente el sector para continuar con la reparación integral del puente.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe
San Lorenzo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro