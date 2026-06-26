Esta semana se llevó adelante un mega operativo para retirar el acoplado del camión que cayó al río Carcarañá, en el departamento San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, sobre el viejo puente de la RN 9 en febrero pasado. En el lugar trabajaron buzos tácticos especializados y una grúa de gran capacidad, especialmente trasladada desde la ciudad de Buenos Aires.
Tras meses bajo el agua, retiraron un acoplado hundido en el río Carcarañá
En un operativo que demandó un gran despliegue con buzos tácticos, se logró extraer el acoplado del camión que cayó al río en febrero pasado. El procedimiento se llevó a cabo a la altura del puente de la vieja Ruta Nacional 9, entre las localidades de Carcaraña y Correa. Asimismo, continuaran las obras para concluir con la reparación definitiva en ese sector.
Cabe remarcar que, el accidente ocurrió cuando el conductor intentó esquivar un terraplén colocado en un sector afectado por una inundación y por daños en la calzada. Como consecuencia, el acoplado perdió estabilidad, patinó y terminó precipitándose al cauce del río, donde permaneció desde entonces.
Dichas labores presentaron ciertas dificultades, ya que el acoplado pesa mucho más de lo previsto debido a la gran cantidad de agua y sedimentos acumulados durante estos meses. “Esta tarea era fundamental, dado que las etapas de reconstrucción del puente están en instancias finales”, expresaron desde el área municipal de Carcaraña
No obstante, el tránsito continúa restringido en la zona. Solo se habilita para el paso de vehículos livianos de manera intermitente, ya que el objetivo es liberar completamente el sector para continuar con la reparación integral del puente.