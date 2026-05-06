200 especies comestibles y medicinales

Yuyos que curan: el saber del Paraná que vuelve a la mesa y al cuerpo

El rosarino Maximiliano Leo Schulz recorre humedales y caminos rurales para recuperar un conocimiento ancestral que mejora la digestión, fortalece el organismo y ofrece una alternativa cotidiana frente a la alimentación industrial.