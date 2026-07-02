Sunchales

Plaza Libertad: trabajos programados para conservar un espacio de encuentro más importantes de la ciudad

La Municipalidad de Sunchales continúa desarrollando un programa de mantenimiento integral en Plaza Libertad, uno de los principales espacios públicos de la ciudad, mientras avanza con nuevas propuestas destinadas a las infancias durante el receso escolar. A través de los Talleres de Invierno en los jardines maternales municipales, el municipio ofrecerá actividades gratuitas de arte, juegos y cocina para niños y niñas de entre 3 y 7 años.