Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones uno de los lugares de encuentro más importantes de la ciudad, la Municipalidad de Sunchales continúa ejecutando un plan de mantenimiento integral en Plaza Libertad, como parte del cronograma permanente de cuidado de los espacios públicos.
Plaza Libertad: trabajos programados para conservar un espacio de encuentro más importantes de la ciudad
La Municipalidad de Sunchales continúa desarrollando un programa de mantenimiento integral en Plaza Libertad, uno de los principales espacios públicos de la ciudad, mientras avanza con nuevas propuestas destinadas a las infancias durante el receso escolar. A través de los Talleres de Invierno en los jardines maternales municipales, el municipio ofrecerá actividades gratuitas de arte, juegos y cocina para niños y niñas de entre 3 y 7 años.
Cada viernes, equipos municipales llevan adelante distintas tareas de limpieza, desinfección y conservación destinadas a garantizar que vecinos y familias puedan disfrutar del espacio en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
Desde el municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida y no de acciones aisladas, buscando preservar tanto la infraestructura como los sectores recreativos que diariamente utilizan cientos de personas.
Limpieza y conservación de los espacios de encuentro
Durante cada jornada de trabajo se realizan tareas de hidrolavado, barrido general, desinfección con productos específicos y remoción de excremento de aves, una de las principales problemáticas que afectan el estado de los espacios abiertos con gran presencia de árboles.
Las labores también incluyen el mantenimiento de los juegos infantiles y de los distintos sectores de permanencia, procurando conservar en buen estado un lugar que constituye uno de los principales puntos de encuentro para niños, jóvenes y adultos.
Desde la Municipalidad remarcaron que el cuidado de los espacios públicos requiere continuidad y planificación, ya que el uso cotidiano demanda intervenciones periódicas para mantener las condiciones de limpieza y seguridad.
En ese sentido, destacaron que el objetivo es sostener un trabajo permanente que permita preservar el patrimonio urbano y mejorar la calidad de los espacios compartidos por la comunidad.
Talleres gratuitos para disfrutar las vacaciones de invierno
Paralelamente, el municipio anunció una nueva propuesta destinada a las infancias para el receso escolar.
A través de la Subsecretaría de Promoción de Derechos, se desarrollarán los Talleres de Invierno, una iniciativa gratuita dirigida a niños y niñas de entre 3 y 7 años, que combinará actividades recreativas, artísticas y educativas.
Los encuentros se realizarán los días 6 y 8 de julio, así como el 14 y 16 de julio, en los Jardines Maternales Municipales, ofreciendo espacios especialmente pensados para jugar, aprender y compartir durante las vacaciones.
La programación incluirá propuestas de arte, pintura, narración de cuentos, juegos y cocina, buscando estimular la creatividad, la imaginación y el trabajo en grupo mediante experiencias lúdicas adaptadas a las distintas edades.
Una propuesta que promueve el juego y el desarrollo de las infancias
Desde el área organizadora señalaron que los talleres fueron diseñados como espacios de encuentro donde el juego también cumple un rol fundamental en la promoción de derechos y el desarrollo integral de niños y niñas.
Las actividades apuntan a fortalecer la creatividad, la socialización y el aprendizaje en un ambiente recreativo, brindando además una alternativa gratuita para las familias durante las vacaciones de invierno.
Las preinscripciones permanecen abiertas desde el 1 de julio y pueden realizarse comunicándose al 3493-441239. Los cupos son limitados.
Con estas iniciativas, la Municipalidad de Sunchales continúa desarrollando políticas que combinan el cuidado de los espacios públicos con propuestas destinadas a fortalecer la integración comunitaria y generar oportunidades de recreación para las infancias, consolidando una agenda que apuesta al bienestar y la calidad de vida de los vecinos.