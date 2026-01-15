Precaución por agua en la calzada de Ruta Nacional 11 en Nelson y Emilia

Vialidad Nacional informa que debido a las copiosas precipitaciones se produjo el anegamiento de la Ruta Nacional 11 en dos tramos al norte de la capital provincial.
Por las intensas lluvias, dos tramos de la Ruta Nacional 11 presentan anegamientos. El tránsito está habilitado, pero con restricciones y extrema precaución.
Por un lado, se encuentra anegado un tramo de 500 metros en la salida hacia el norte de la trama urbana de Nelson. En el lugar la circulación se realiza con paso alternado de a una mano por vez, coordinado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial y personal de la comuna de Nelson.
El otro sector de RN 11 que presenta agua sobre la calzada se ubica entre Emilia y Videla, en tramos aproximadamente en los kilómetros 533 a 535 y desde el kilómetro 537 al 538. En este caso el tránsito circula por el momento en ambos sentidos, con precaución y a velocidad reducida en el tramo anegado.
Desde los organismos provinciales y Vialidad Nacional se monitorea la evolución de las condiciones de la RN 11 en todo el tramo Santa Fe – San Justo.