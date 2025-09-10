Ante la falta de respuesta de Nación

El presidente comunal electo de Zavalla tapó pozos en la ruta 33 con máquinas propias

Matías Suárez, quien asumirá el 10 de diciembre en la comuna del departamento Rosario, tomó la decisión de reparar la intersección con la A012. “Si no llueve, va a durar entre tres y cuatro semanas, pero al menos quedó en mejor estado”, señaló sobre los trabajos realizados el mandatario.