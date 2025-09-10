El presidente comunal electo de Zavalla tapó pozos en la ruta 33 con máquinas propias
Matías Suárez, quien asumirá el 10 de diciembre en la comuna del departamento Rosario, tomó la decisión de reparar la intersección con la A012. “Si no llueve, va a durar entre tres y cuatro semanas, pero al menos quedó en mejor estado”, señaló sobre los trabajos realizados el mandatario.
Las máquinas de su empresa privada, trabajando en la 33.
La falta de mantenimiento de las rutas nacionales volvió a quedar en evidencia en la región del sur santafesino. En las últimas horas, el presidente comunal electo de Zavalla, Matías Suárez, encabezó una intervención inédita: con operarios y maquinarias de su empresa privada, realizó tareas de bacheo sobre un sector de la Ruta Nacional 33 que atraviesa la localidad, utilizando asfalto en frío provisto por Corredores Viales.
“Esta ruta cruza un kilómetro de la zona urbana y los habitantes estaban pidiendo una solución. Como el gobierno nacional dejó las rutas nacionales en estado de abandono, tuvimos que intervenir con nuestros propios medios”, explicó.
El operativo se realizó el martes. “Cerramos la ruta un rato con banderilleros de la empresa y tiramos asfalto en frío en los baches más grandes”, relató Suárez, quien precisó que utilizó una retroexcavadora y un equipo reducido de cinco trabajadores. “Si no llueve, va a durar entre tres y cuatro semanas, pero al menos quedó en mejor estado”, señaló.
La zona donde se actuó es particularmente peligrosa: se trata de un puente donde el tránsito pesado —camiones y colectivos— corre serios riesgos. “El otro día un colectivo casi no pudo pasar porque se le iba para atrás. Es un problema muy grande que está llegando a un límite”, advirtió.
Reclamos a Nación y apoyo provincial
El presidente comunal electo fue tajante respecto al origen del conflicto: “El único que está arreglando rutas es el gobierno provincial, las provinciales. El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico están pidiendo que los dejen reparar las nacionales sin pedir un solo peso. Nosotros necesitamos que Nación autorice”.
La obra sobre la Ruta 33 fue asumida sin contacto previo con la provincia. “No me puse en contacto para no exponerlos, la decisión fue meramente mía”, reconoció Suárez.
Consultado sobre posibles consecuencias legales, Suárez respondió: “Todavía no sucedió nada”. Sin embargo, el material utilizado fue provisto por Corredores Viales, empresa vinculada a Nación. “Me dieron el asfalto en frío y me prometieron una batea más. Si me la traen, sigo arreglando porque faltan algunos baches”, aseguró.
La Ruta Nacional 33, una de las arterias con mayor tránsito y en avanzado estado de deterioro. Archivo.
Acciones conjuntas en la región
Suárez no es el único dirigente que optó por medidas de este tipo, también lo hizo el presidente comunal de Pujato con trabajos de bacheo o el mandatario de Pérez con la iluminación de la conocida Curva de la Muerte. "Estamos en contacto entre todos los presidentes comunales de la Ruta 33 e intendentes, manifestándonos y teniendo reuniones constantes para que el Gobierno Nacional nos escuche y también escuche al provincial”, contó.
Suárez, que asumirá el próximo 10 de diciembre, adelantó que el estado de la infraestructura vial será uno de sus principales frentes de gestión. “Todos los temas de Zavalla para mí son prioritarios, creo que podemos hacer todo en paralelo, pero esto es urgente”, subrayó.
Por último, el dirigente dejó en claro que, de no haber soluciones de fondo, continuará con estas acciones. “Mientras corra riesgo la vida de la gente de mi pueblo, de mi mamá, de mis hermanos, lo voy a seguir arreglando”, afirmó.
