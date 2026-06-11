Quedaron en prisión preventiva dos hombres que son investigados por haber agredido al secretario de Gobierno de Villa Cañás, Cándido Santa Cruz. Los imputados son padre e hijo, tienen 57 y 19 años y sus respectivas iniciales son MAR y MSR.
Prisión preventiva a dos hombres acusados golpear al secretario de Gobierno de Villa Cañás
Así fue dispuesto a partir de lo solicitado por el fiscal Luis Lagioia, en una audiencia desarrollada ayer en los tribunales de Venado Tuerto.
Las privaciones cautelares de la libertad fueron dispuestas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Martín, en una audiencia realizada en los tribunales de Venado Tuerto.
El fiscal Luis Lagioia está a cargo de la investigación y es quien solicitó las preventivas.
Medidas
En tal sentido, afirmó que “al fundamentar su decisión, el magistrado avaló nuestra postura acerca de los riesgos procesales”, y añadió que “tuvo en cuenta que la víctima es una autoridad municipal que fue amedrentada por temas relativos a sus funciones”.
Lagioia indicó que “el domingo pasado alrededor de las 16:30, los imputados cometieron los ilícitos en la intersección de la avenida 51 y la calle 56 de Villa Cañas”. Relató que “ambos llegaron hasta allí a bordo de un automóvil conducido por el hombre de 57 años y, al ver que el secretario de Gobierno estaba en la vía pública, descendieron del vehículo para increparlo”.
El fiscal señaló que “el mayor de los investigados le exigió al funcionario que retirara multas de tránsito que pesan sobre su hijo”, y remarcó que “le dijo que, si no lo hacía, un día de esta semana iba a ir hasta la sede de la Municipalidad para matarlo”.
“Luego, el hombre que amenazó a la víctima buscó un elemento contundente que tenía guardado en el baúl de su auto y, junto con su hijo, lo usó para atacar al secretario, a quien además agredieron con golpes de puño”, especificó Lagioia. “Como resultado, le provocaron heridas en diferentes partes de su cuerpo”, concluyó.
Delitos
A los dos imputados se les atribuyó la coautoría de lesiones leves dolosas. A su vez, al hombre de 57 años se lo investiga como autor de amenazas coactivas.