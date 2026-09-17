Con la participación del gobernador

Nuevos puentes en La Pelada y Elisa mejoran la conexión vial en Las Colonias

Las obras se realizaron sobre la Ruta Provincial Nº 69-s, en La Pelada, y sobre el arroyo Cululú, en la Ruta Provincial Nº 10, al sur de Elisa. Los trabajos incluyeron la reconstrucción de estructuras de madera, refuerzos metálicos y mejoras en las superficies de circulación.