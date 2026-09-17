Dos nuevos puentes quedaron habilitados este miércoles en el departamento Las Colonias, como parte de un programa de intervenciones destinado a preservar, recuperar y modernizar estructuras de la red vial provincial.
Nuevos puentes en La Pelada y Elisa mejoran la conexión vial en Las Colonias
Las obras se realizaron sobre la Ruta Provincial Nº 69-s, en La Pelada, y sobre el arroyo Cululú, en la Ruta Provincial Nº 10, al sur de Elisa. Los trabajos incluyeron la reconstrucción de estructuras de madera, refuerzos metálicos y mejoras en las superficies de circulación.
Las obras se encuentran ubicadas sobre la Ruta Provincial Nº 69-s, en jurisdicción de La Pelada, y sobre el arroyo Cululú, en la Ruta Provincial Nº 10, al sur de Elisa.
Los trabajos apuntaron a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en corredores utilizados por productores, vecinos y estudiantes de distintas localidades de la región.
Durante los actos, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó la importancia de la infraestructura para el desarrollo productivo. “La única forma de salir adelante es generar trabajo y darles confianza a nuestros productores agropecuarios, que se levantan temprano y terminan tarde todos los días para producir más”, afirmó.
Un puente de 30 metros en La Pelada
En La Pelada se reconstruyó el puente ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 69-s, una estructura de 30 metros de longitud, distribuida en tres tramos, y con una calzada de 11 metros de ancho.
La intervención tomó carácter prioritario luego de que un camión de gran porte dañara el puente Bailey que se encontraba instalado como estructura provisoria. El incidente provocó la interrupción del tránsito y aceleró la ejecución de una solución definitiva.
Los trabajos comprendieron la reconstrucción integral de la estructura con quebracho colorado, además de la incorporación de perfiles metálicos de doble T para reforzar el conjunto. También se reutilizaron componentes originales que permanecían en condiciones adecuadas de servicio.
El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, valoró el sistema constructivo de los puentes inaugurados. “Es una solución noble, con maderas seleccionadas, que permitirá garantizar la transitabilidad durante décadas”, afirmó.
La obra incluyó, además, la reconstrucción de cabezales y arriostramientos, con el objetivo de recuperar la capacidad estructural del puente y garantizar su funcionamiento para el tránsito de la zona.
El presidente comunal de La Pelada, César Mathey, destacó que la nueva estructura será utilizada diariamente por productores, estudiantes y vecinos que deben trasladarse hacia otras localidades por cuestiones de salud y diferentes actividades.
Refuerzo estructural sobre el arroyo Cululú
En el tramo de la Ruta Provincial Nº 10 ubicado al sur de Elisa, la intervención correspondió al puente sobre el arroyo Cululú.
La estructura incorporó vigas y perfiles metálicos destinados a incrementar su rigidez y durabilidad. Al mismo tiempo, se conservaron elementos de madera en aquellos sectores donde las características del diseño permitieron su mantenimiento.
Como parte de los trabajos, sobre el tablero se colocó una capa de RAP (material asfáltico recuperado y reciclado), utilizada como superficie de rodamiento. Esta solución permite mejorar las condiciones de circulación y, al mismo tiempo, contribuir a la protección de la estructura.
El presidente comunal de Elisa, Abel Saluzzo, señaló que la obra permitirá mejorar la transitabilidad para los vecinos y productores que utilizan este corredor vial.
También hubo convenios para obras hídricas y urbanas
Durante la jornada se firmaron además convenios para la ejecución de distintas obras en localidades de la región.
Uno de ellos contempla el reemplazo de alcantarillas en el canal terciario Tacural y en el canal secundario Nº 2, con un aporte de $162.073.209,46. Los trabajos alcanzarán a las localidades de Tacural, Palacios y Moisés Ville.
También se suscribió un convenio para ejecutar desagües pluviales y cordón cuneta en Elisa, con una inversión de $88.378.165,21.
Como parte de las actividades desarrolladas en la localidad, además, se entregaron cinco escrituras a familias de Elisa.
De los actos participaron autoridades provinciales, representantes de la Dirección Provincial de Vialidad, presidentes comunales de localidades del departamento y de la región, productores y vecinos.