Entre Ríos

Reemplazarán el radar meteorológico de Paraná instalado en 2008

A partir de un trabajo conjunto entre Nación y el gobierno de la provincia se reemplazará estratégicamente el equipo instalado en la capital entrerriana en 2008, que cuenta con más de 15 años de operación y actualmente se encuentra sin disponibilidad de repuestos. Los nuevos equipos permitirán con su tecnología detectar anomalías meteorológicas con mayor exactitud.