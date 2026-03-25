Reconquista: el MPA aceptó la renuncia de Martínez y define quién lo reemplazará

María Cecilia Vranicich aceptó la renuncia del fiscal regional de la 4ta. Circunscripción, Rubén Daniel Martínez, quien dejará su cargo para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria.
Con la firma de María Cecilia Vranicich, se oficializa la salida del fiscal regional. Ahora se abre el proceso para designar un interventor o sucesor interino en la Circunscripción 4.
María Cecilia Vranicich aceptó la renuncia del fiscal regional de la 4ta. Circunscripción, Rubén Daniel Martínez, quien dejará su cargo para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 77, firmada por la fiscal general, con fecha 19 de marzo de 2026.
Según se detalla en el documento, Martínez había presentado su renuncia el 5 de marzo, estableciendo como fecha de cese el 30 de junio de 2026, la cual fue posteriormente ratificada.
Desde el MPA indicaron que el funcionario cumple con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación, conforme a lo informado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
En ese sentido, se resolvió tener por presentada y ratificada la renuncia a sus cargos de fiscal y fiscal regional.
La resolución también establece que se deberá dar intervención al Poder Ejecutivo para que dicte el acto administrativo correspondiente.