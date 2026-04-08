El tránsito quedó totalmente habilitado en la Ruta Nacional 34, a la altura de Lehmann, departamento Castellanos, luego de los trabajos realizados tras el colapso de una alcantarilla que había obligado a interrumpir completamente la circulación en ese sector.
Rehabilitaron el tránsito totalmente en la Ruta Nacional 34, tras el colapso de una alcantarilla
Luego de los trabajos de emergencia, ya se puede circular con normalidad para todo tipo de vehículos. La Provincia intervino para acelerar la reparación.
La reparación comenzó esta semana con tareas a cargo de la concesión del corredor vial, en un contexto donde el Gobierno de Santa Fe decidió aportar recursos para agilizar la solución, pese a tratarse de una traza de jurisdicción nacional.
De esta manera, ya se permite el paso tanto de vehículos livianos como de transporte pesado, normalizando una vía clave para la región.
Un problema detectado de manera fortuita
El inconveniente fue advertido por personal comunal de Lehmann. Según explicó el director provincial de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Mauro Bertorino, “fue vista de casualidad por un empleado de la comuna”, quien detectó un colapso interno en la estructura.
Tras las inspecciones técnicas, se confirmó la gravedad de la situación y el miércoles se dispuso el corte total del tránsito, con desvíos que impactaron en la circulación regional y de larga distancia.
Intervención provincial y solución provisoria
Ante la urgencia y la necesidad de restablecer la conectividad, la Provincia decidió intervenir para acelerar los trabajos. “El gobernador pidió celeridad en la respuesta para la reparación y la liberación inmediata de esta arteria”, señaló Bertorino.
En ese marco, se realizó una reunión en Rafaela con autoridades y equipos técnicos, donde se definió avanzar con una solución provisoria mediante la colocación de un aliviador con tubos de alta densidad.
Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de relleno y consolidación, lo que permitió restituir la circulación.
Obra definitiva en camino
Desde el Gobierno provincial adelantaron que esta intervención es transitoria y que en aproximadamente 20 días se avanzará con una obra definitiva, que incluirá la instalación de módulos especialmente fabricados para reforzar la estructura.
Mientras tanto, se solicita a los conductores circular con precaución en la zona, debido a que continúan tareas complementarias.