Este miércoles

Helvecia: reabre el Centro de Salud de barrio Malabrigo

Luego de permanecer cerrado desde 2023 por graves problemas edilicios, el Centro de Salud volverá a abrir sus puertas el miércoles 21 de enero, tras una obra integral del gobierno provincial en la que se invirtieron más de 232 millones de pesos.