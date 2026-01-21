Helvecia: reabre el Centro de Salud de barrio Malabrigo

El departamento Garay continúa recuperando espacios de atención primaria con la reapertura del Centro de Salud del barrio Malabrigo, en la ciudad de Helvecia, luego de una intervención edilicia que permitió recuperar el edificio.
Luego de permanecer cerrado desde 2023 por graves problemas edilicios, el Centro de Salud volverá a abrir sus puertas el miércoles 21 de enero, tras una obra integral del gobierno provincial en la que se invirtieron más de 232 millones de pesos.
En ese marco, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó: "Invertimos para fortalecer este nivel de atención a través de obras muy importantes, como la que se realizó en el centro de salud de Helvecia, junto al Ministerio de Obras Públicas, además del mantenimiento que realizamos con recursos propios y programas como FonRES, que tienen un fuerte impacto territorial”.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, agregó que “tanto las obras en el centro de salud como las de ampliación del Hospital de Helvecia son una muestra del compromiso del gobierno”, y precisó que en la reparación se invirtieron $232.706.299,28, a valores de octubre de 2025.
Además, detalló que la obra incluyó la impermeabilización, además de tareas de reparación interior, revestimiento, reconstrucción de la vereda perimetral, pintura de rejas y la reparación del sistema de alarma.
Con las obras finalizadas, el Centro de Salud de barrio Malabrigo reabrirá de 7 a 13, y brindará servicios de medicina general, enfermería, odontología, farmacia, servicio social y administración. La reapertura se celebrará este miércoles 21, a las 18, con actividades del programa Santa Fe Acá y propuestas de la municipalidad.
La directora del Hospital de la localidad, Alejandra Muller, subrayó el rol de los centros de salud dentro de la red del Departamento Garay.
“Desde un nacimiento hasta un adulto mayor con patologías crónicas, la atención primaria es la que conoce y contiene a la población”, expresó, y explicó que el cierre del centro de Malabrigo generó una mayor demanda sobre el hospital, que pudo ser atendida, aunque con un seguimiento más fragmentado para los vecinos.
En ese sentido, recordó que los problemas edilicios se arrastraban desde hacía varios años y que en 2023 se volvió muy difícil sostener la atención por el impacto de la humedad en el edificio, el personal y los vecinos, situación que derivó en el cierre del efector hasta la concreción de la obra.
La médica generalista Marcela Mian, quien se suma al equipo del centro de salud en esta nueva etapa, destacó la importancia de retomar la atención en el primer nivel. “Mi trabajo siempre fue en centros de salud, porque permite un acompañamiento diferente de las personas y sus familias”, afirmó.
Además, señaló que durante el cierre muchos usuarios continuaron su atención en el hospital, lo que facilitará la vinculación con el centro y el seguimiento territorial de cada caso.
Una vecina del barrio, Cristina Alegre, puso en valor la reapertura desde su experiencia cotidiana. “Para nosotros es muy importante tener el centro de salud cerca”, expresó, y destacó especialmente la atención del equipo de enfermería, que continúa acompañándola incluso en su domicilio.
En su caso, explicó que recibe curaciones cada 48 horas y que la cercanía facilita el trabajo del personal, que puede llegar caminando sin necesidad de movilizar una ambulancia. “Más allá de que el centro estuvo cerrado, nunca me dejaron sin atención”, remarcó.
Cristina también subrayó el rol del Hospital de Helvecia en los traslados y la continuidad de los tratamientos, y valoró la articulación entre ese efector y el centro de salud barrial. “Siempre que los necesito están, desde las enfermeras hasta el servicio social. Saber que tengo el centro a un paso y el hospital acompañando me da mucha tranquilidad”, concluyó.
Desde la comisión vecinal, Ernestina Sánchez expresó la expectativa ante la reapertura. “El centro estaba muy deteriorado, se llovía y no se podía trabajar”, recordó, y destacó que se trata de un servicio fundamental para controles médicos, vacunación, aplicación de inyectables y atención cotidiana, especialmente para niños y personas mayores.