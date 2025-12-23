San Agustín tendrá una estación de servicios en la Autovía 19 y fortalece su desarrollo regional

San Agustín, en el departamento Las Colonias, está cerca de concretar un hecho histórico en materia de desarrollo productivo y de servicios: la inauguración de una estación de servicio sobre la Autovía 19, en el ingreso por Ruta Provincial 50-S.
Se trata de una inversión privada que no solo generará empleo local, sino que además cubrirá una demanda largamente postergada para automovilistas, transportistas y servicios de pasajeros que transitan uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Santa Fe.
El presidente comunal Cristian Osta confirmó a El Litoral la inminente radicación de la empresa y destacó la relevancia que tendrá para San Agustín y la región. “Estamos muy contentos porque es una nueva firma que se instala en la localidad, que genera puestos de trabajo y que va a cambiar la realidad de nuestro ingreso y también de nuestra economía”, señaló.
Si bien aún no hay una fecha oficial de apertura —dato que depende exclusivamente de los responsables del emprendimiento—, la estación ya muestra un importante grado de avance y una infraestructura imponente.
Incluso, según relató Osta, ya se observa el ingreso de personas que, al circular por la autovía, creen que el establecimiento se encuentra habilitado, lo que da cuenta de la expectativa que genera la obra.
Uno de los aspectos más destacados de esta inversión es el impacto regional que tendrá. Actualmente, quienes circulan por la Autovía 19 deben recorrer decenas de kilómetros sin acceso a estaciones de servicio.
“Desde Santo Tomé hasta más allá de San Jorge no hay una estación con estas características. Son cerca de 80 kilómetros sin servicios de combustible”, explicó el presidente comunal. En ese sentido, la nueva expendedora (Axion) vendrá a cubrir una necesidad clave para el transporte de cargas, el transporte de pasajeros y los automovilistas particulares.
Además de la venta de combustibles, el proyecto contempla un anexo comercial y de servicios de gran escala, pensado para recibir un flujo constante de personas. “Es una inversión muy importante, en un lugar donde va a circular muchísima gente”, remarcó Osta, subrayando el efecto dinamizador que esto tendrá sobre la economía local.
La llegada de la estación de servicio también implicó una renovación integral del ingreso a la localidad. En ese marco, la comuna trabajó de manera articulada con el capital privado para adecuar el acceso, incluyendo la remoción del antiguo pórtico de entrada. “Vialidad ya no habilita más arcos, sino letras corpóreas”, explicó Osta.
Por ese motivo, se encuentran en fabricación las nuevas letras corpóreas con el nombre de San Agustín, que serán colocadas en el sector del ingreso: a la derecha, la estación de servicio; a la izquierda, la identificación de la localidad.
Otro punto central vinculado a esta inversión es la posibilidad de avanzar en el acceso al gas natural, un servicio estratégico tanto para la nueva estación como para otras empresas radicadas en la zona. Osta confirmó que, junto a representantes del sector privado, se realizaron gestiones ante ENERFE para evaluar la factibilidad de extender el ramal de gas.
“Nos reunimos con autoridades del organismo junto a la diputada Jimena Senn y Diego Soriano, titular de la estación de servicio, para solicitar la factibilidad”, detalló. Actualmente, el gasoducto se encuentra a unos 2.000 o 2.500 metros al norte del predio, lo que abre una oportunidad concreta para avanzar en el proyecto.
La iniciativa involucra tanto a la estación Axion como a otras empresas, y también a la comuna, en un esquema de trabajo conjunto entre el sector público y el privado.
“El interés es compartido: ellos por una cuestión de servicios y nosotros también por el beneficio que implica para el desarrollo local”, afirmó Osta, destacando la importancia de seguir impulsando infraestructura que permita atraer inversiones y mejorar la competitividad de San Agustín.
Con esta nueva empresa, la localidad da un paso significativo hacia la consolidación de su perfil productivo y de servicios, fortaleciendo el empleo, mejorando la conectividad y posicionándose estratégicamente sobre uno de los principales ejes viales de Santa Fe.
La radicación de capital privado, acompañada por la gestión comunal, marca un punto de inflexión en el crecimiento de San Agustín y en su integración al desarrollo regional.