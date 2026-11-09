Con aportes provinciales

San Carlos Sud: las obras de ampliación del galpón comunal ingresan en su etapa final

El proyecto ingresará en su etapa final con un nuevo aporte del Programa de Obras Urbanas, gestionado durante 2025 y recibido este año. La presidenta comunal, Florencia Primo, destacó la importancia de contar con un espacio adecuado para proteger las inversiones realizadas en maquinaria y herramientas.