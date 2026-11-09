La Comuna de San Carlos Sud avanzará con la etapa final de la ampliación del galpón comunal, una obra destinada a mejorar las condiciones de resguardo y mantenimiento del parque de maquinarias y herramientas. Los trabajos se ejecutarán a partir de un nuevo aporte del Gobierno provincial, en el marco del Programa de Obras Urbanas (POU).
San Carlos Sud: las obras de ampliación del galpón comunal ingresan en su etapa final
El proyecto ingresará en su etapa final con un nuevo aporte del Programa de Obras Urbanas, gestionado durante 2025 y recibido este año. La presidenta comunal, Florencia Primo, destacó la importancia de contar con un espacio adecuado para proteger las inversiones realizadas en maquinaria y herramientas.
La presidenta comunal, Florencia Primo, explicó a El Litoral que la iniciativa había comenzado durante los primeros años de la actual gestión, cuando se consiguieron los primeros fondos para ejecutar parte de la infraestructura. Con esos recursos se construyeron el alero y el contrapiso, dos componentes fundamentales para avanzar posteriormente con el cerramiento del espacio.
"Habíamos gestionado fondos para comenzar con esta obra, que nos permitió hacer el alero y el contrapiso. Ahora, con este segundo aporte, que corresponde a la tercera y última etapa, vamos a poder cerrar el galpón", señaló.
La funcionaria remarcó que se trata de una intervención necesaria debido al crecimiento que experimentó el parque de maquinarias comunal en los últimos años, a partir de la incorporación de tractores, camiones, carros y distintos equipos destinados a los servicios locales.
"Gran parte de la maquinaria no quedaba bajo techo ni estaba resguardada. El parque de máquinas y herramientas ha crecido mucho y sabemos que es un patrimonio de la localidad sumamente importante y costoso. No basta solamente con comprar los equipos, también hay que cuidarlos y mantenerlos", sostuvo Primo.
La etapa final de una obra necesaria para la infraestructura comunal
El financiamiento para completar la ampliación corresponde al Programa de Obras Urbanas, cuyos fondos habían sido gestionados durante 2025 y fueron recibidos este año para avanzar con la ejecución.
En cuanto a los plazos, la presidenta comunal explicó que el programa establece un período de tres meses para realizar y rendir los trabajos, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros 60 días para completar la intervención.
Mientras tanto, la administración comunal ya comenzó con las tareas preparatorias. Se avanzó en la solicitud de presupuestos para la adquisición de materiales y la contratación de los trabajos de albañilería y plomería necesarios para concretar el cerramiento del galpón.
La obra permitirá completar un espacio destinado a proteger los vehículos y equipos utilizados diariamente en el mantenimiento de caminos, servicios y distintos trabajos que desarrolla la Comuna. De esta manera, la inversión en infraestructura se suma a las adquisiciones realizadas durante los últimos años para fortalecer la capacidad operativa local.
Banco Solidario y Activa Emprendedor: más de 50 créditos otorgados
Durante la entrevista, Primo también destacó el funcionamiento de los programas Banco Solidario y Activa Emprendedor, dos herramientas de financiamiento que la Comuna implementa para acompañar a emprendedores y pequeños comerciantes de San Carlos Sud.
Según explicó, la demanda de estos créditos se mantiene de manera sostenida y semanalmente se concretan nuevas entregas. El sistema permite acceder a financiamiento para adquirir máquinas, herramientas y equipamiento destinado a emprendimientos productivos o comerciales.
"Son dos programas que funcionan muy bien en nuestra localidad. Todas las semanas estamos entregando un crédito y durante el mes son muchas las personas que se benefician con esta herramienta", indicó.
Uno de los principales atractivos de estas líneas es la posibilidad de devolver el dinero en 12 cuotas sin interés, una alternativa que facilita el acceso a equipamiento en un contexto en el que las opciones de financiación comercial suelen presentar mayores costos.
La presidenta comunal precisó que, durante la actual gestión, ya se otorgaron más de 50 créditos a través de estas iniciativas y valoró la respuesta de los vecinos que accedieron al beneficio.
Un sistema de financiamiento que permite asistir a nuevos emprendedores
Primo también hizo hincapié en la importancia de la devolución de los créditos, ya que los recursos que regresan a la administración comunal permiten financiar nuevas solicitudes y ampliar el alcance de los programas.
En ese sentido, explicó que los fondos de Activa Emprendedor llegan a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, mientras que el Banco Solidario se articula mediante el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia.
"Son fondos que ingresan a la Comuna para entregar créditos, pero que, a medida que las personas los reciben y los devuelven, permiten que otros vecinos también puedan acceder y tener la posibilidad de aprovechar este beneficio", señaló.
Finalmente, la presidenta comunal destacó el compromiso de quienes recibieron los préstamos y cumplieron con las devoluciones, un aspecto central para garantizar la continuidad de las herramientas de financiamiento.