#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Nuevas medidas de control comunal

Sancionarán con mayor dureza a motociclistas que generen ruidos molestos en María Teresa

La comuna implementará sanciones administrativas más estrictas para frenar las infracciones vinculadas al uso de motos con escapes adulterados.

Sancionarán con mayor dureza a motociclistas que generen ruidos molestos.Sancionarán con mayor dureza a motociclistas que generen ruidos molestos.
Seguinos en
Por: 

En respuesta a los reiterados reclamos de vecinos y vecinas hartos del ruido y las maniobras peligrosas de motos con escapes adulterados, la Comuna de María Teresa decidió endurecer su política de control y sanción.

Gonzalo Goyechea, presidente comunal, fue contundente en su mensaje: quienes generen este tipo de ruidos serán sancionados con medidas que van más allá de lo habitual. “Si sos proveedor de la comuna, te dejamos de comprar. Si recibís ayuda social, la perdés. Si tenés que renovar el carnet, no te lo vamos a dar”, advirtió.

Sin casco. La mayoría de las motos retenidas estaban “flojas de papeles”. Crédito: ArchivoNuevas medidas de control comunal. Crédito: Archivo.

Controles reforzados y medidas pasivas

Desde la comuna se viene trabajando con operativos de tránsito en conjunto con la policía y la Guardia Urbana. Sin embargo, Goyechea reconoció que los controles estáticos no son suficientes y anunció la implementación de operativos pasivos.

“Vamos a sumar controles donde la guardia urbana, sin detenerte, podrá aplicarte múltiples multas. Si pasás haciendo ruido, te vamos a identificar y sancionar”, explicó.

Además, hizo un llamado a la colaboración ciudadana a través del programa “Ojos en Alerta”, disponible en el número 3462-26-4000.

Mirá tambiénReconquista vivió el lanzamiento oficial de los Carnavales 2026

Sanciones que impactan en todos los niveles

Goyechea fue enfático al declarar que las sanciones no se limitarán a lo económico, sino que afectarán cualquier vínculo entre los infractores y la comuna. “Si vos o tu familia están vinculados de cualquier forma a la comuna, vamos a cortar ese lazo. Te jodés vos, como jodés a todo el pueblo”, sentenció.

Estas decisiones buscan desalentar comportamientos peligrosos y molestos que alteran la convivencia diaria del pueblo. “Por hacerte el vivo un verano, te vas a complicar varios años”, remató el jefe comunal.

Reiterados reclamos de vecinos hartos del ruido y las maniobras peligrosas de motos. Crédito: El Litoral.Reiterados reclamos de vecinos hartos del ruido y las maniobras peligrosas de motos. Crédito: El Litoral.

Llamado a la comunidad

Desde la comuna remarcan que los operativos continuarán y se intensificarán. Además, instan a los vecinos a seguir denunciando hechos de este tipo para proteger la tranquilidad del pueblo. El mensaje es claro: en María Teresa, el ruido molesto ya no tiene lugar.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Sur 24

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro