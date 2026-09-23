Este 30 de septiembre

Fe y tradición: San Jerónimo del Sauce celebra a su Santo Patrono

La comunidad del departamento Las Colonias transita la novena en honor a San Jerónimo, que culminará el martes 29 de septiembre con la procesión de antorchas. El miércoles 30 habrá actos religiosos y protocolares, mientras que desde las 16 la Plaza Brigadier Estanislao López será escenario de espectáculos, feria de emprendedores y gastronomía.