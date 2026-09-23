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Este 30 de septiembre

Fe y tradición: San Jerónimo del Sauce celebra a su Santo Patrono

La comunidad del departamento Las Colonias transita la novena en honor a San Jerónimo, que culminará el martes 29 de septiembre con la procesión de antorchas. El miércoles 30 habrá actos religiosos y protocolares, mientras que desde las 16 la Plaza Brigadier Estanislao López será escenario de espectáculos, feria de emprendedores y gastronomía.

San Jerónimo del Sauce: nueve días de celebración para llegar a la Fiesta PatronalSan Jerónimo del Sauce: nueve días de celebración para llegar a la Fiesta Patronal
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San Jerónimo del Sauce se prepara para celebrar una nueva edición de sus Fiestas Patronales, una de las fechas centrales del calendario de la localidad. La propuesta combina las actividades religiosas en honor al Santo Patrono con una jornada de encuentro comunitario que incluirá música, danza, emprendedores, artesanos y gastronomía.

La celebración comenzó el lunes 21 de septiembre con la Novena Patronal, que se extiende durante nueve días y tiene como escenario la capilla local. Cada jornada incluye la celebración de la Santa Misa a las 19.30, con distintas intenciones y la participación del cura párroco, padre Jorge Montini, junto a sacerdotes invitados.

La Arquitecta Yanina Donnet dio detalles del proyecto. “La obra está finalizada pero se está pensando en hacer algo en el extremo norte del cantero para revalorizarlo y darle un toque original a ese sector del casco histórico del pueblo”.San Jerónimo del Sauce: nueve días de celebración para llegar a la Fiesta Patronal

“Estamos transitando la Novena Patronal, que comenzó el lunes 21 de septiembre y se extiende durante nueve días”, explicó Maryta Masilla, encargada del Área de Cultura de la comuna de San Jerónimo del Sauce. Según detalló, esta etapa de preparación tendrá su cierre el martes 29, con la celebración de la Santa Misa y la tradicional procesión de antorchas.

“Es un momento muy especial para nuestra comunidad, porque marca el cierre de la novena y nos prepara para vivir, al día siguiente, nuestra gran Fiesta Patronal”, señaló.

Una jornada con tradición y actividades religiosas

El miércoles 30 de septiembre, día de la Fiesta Patronal, las actividades comenzarán a las 8.30 con el acto cívico en la Plaza Brigadier Estanislao López.

Está prevista la participación de autoridades provinciales y locales, instituciones educativas, instituciones intermedias y vecinos de la localidad.

San Jerónimo del Sauce era una posta militar desde el año 1813. La imagen del Santo Patrono que se conserva en la capilla desde sus inicios data de 1743 y fue traída a la localidad por los aborígenes -Abipones y Mocovíes- que llegaron desde las márgenes del Arroyo El Rey, en Reconquista. Foto: ArchivoSan Jerónimo del Sauce: nueve días de celebración para llegar a la Fiesta Patronal

A las 10 se celebrará la Santa Misa, que será presidida por monseñor Sergio Fenoy, arzobispo de Santa Fe. Luego tendrá lugar la tradicional procesión con la imagen de San Jerónimo por las calles de la localidad.

De esta manera, las primeras actividades de la jornada estarán centradas en las expresiones religiosas y protocolares que forman parte de la celebración patronal de San Jerónimo del Sauce.

Desde las 16, música y encuentro en la plaza

Por la tarde llegará la propuesta abierta a toda la comunidad. Desde las 16, la Plaza Brigadier Estanislao López será escenario de una programación artística con entrada libre y gratuita.

Sobre el escenario se presentarán la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas Amaiqué, el grupo de baile latino a cargo de Sofi Girod, el Grupo de Ritmo Fitness de la profesora Soledad Vallejos y Del Mismo Palo Folk.

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La grilla musical se completará con las presentaciones de Simplemente Llamadores, Horacio Gaitán y Gerardo Farías y La Sonora.

La programación fue pensada para reunir distintas expresiones artísticas y musicales y ofrecer una propuesta para compartir en familia durante la tarde.

Emprendedores, artesanos y gastronomía local

La jornada también contará con un paseo de emprendedores y artesanos, que permitirá conocer y adquirir productos y elaboraciones de la localidad y la región.

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La gastronomía estará a cargo de instituciones de San Jerónimo del Sauce, que tendrán a su cargo las distintas propuestas de comida y bebida durante los festejos.

Para Masilla, la celebración representa una oportunidad para reunir distintos aspectos de la identidad local. “Es una fiesta que combina nuestra fe, nuestra historia, nuestras tradiciones y también ese encuentro popular que caracteriza a nuestra comunidad”, resumió.

Desde la comuna invitaron a los vecinos de San Jerónimo del Sauce y de localidades de la región a participar de las actividades del 30 de septiembre y compartir una jornada que tendrá como eje la celebración de San Jerónimo, Santo Patrono de la localidad.

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La propuesta será con entrada libre y gratuita y se desarrollará principalmente en la Plaza Brigadier Estanislao López, donde durante la tarde confluirán las actividades culturales, musicales y gastronómicas.

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