Santo Domingo celebra la 35ª Fiesta Regional de la Cerveza

El evento combina cultura cervecera, espectáculos musicales y participación de instituciones locales, y forma parte del calendario de fiestas regionales que impulsan turismo e identidad santafesina. Se realizará el sábado 14 de febrero desde las 21 en la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita.