Santo Domingo celebra la 35ª Fiesta Regional de la Cerveza

En el marco del Operativo Verano, el Gobierno de Santa Fe presentó este martes la 35ª Fiesta Regional de la Cerveza de Santo Domingo, que se desarrollará este sábado 14 de febrero en esa localidad del departamento Las Colonias.
El evento combina cultura cervecera, espectáculos musicales y participación de instituciones locales, y forma parte del calendario de fiestas regionales que impulsan turismo e identidad santafesina. Se realizará el sábado 14 de febrero desde las 21 en la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita.
La conferencia se realizó en la Casa de Cultura de la capital provincial y fue encabezada por la ministra de Cultura, Susana Rueda; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; y la presidenta comunal de Santo Domingo, Patricia Arber.
La Fiesta Regional de la Cerveza es uno de los eventos más emblemáticos de Santo Domingo.
Año tras año convoca a vecinos de la localidad y visitantes de toda la región, y se consolidó como una propuesta cultural en la que convergen música, gastronomía y tradición cervecera en una noche pensada para toda la familia.
La celebración tendrá lugar en la plaza San Martín, con acceso libre y gratuito.
En su intervención, la ministra Susana Rueda destacó que “las fiestas regionales profundizan y promocionan el turismo, pero además sostienen nuestra identidad”. Añadió que, por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia “invierte en estos encuentros que generan un impacto comunitario significativo y fortalecen el orgullo regional de Santa Fe”.
Rueda recordó que las 366 localidades santafesinas celebran al menos una o dos fiestas al año, especialmente en verano. “Tenemos muy alta la bandera de celebrar y de acompañar a los talentos musicales santafesinos. Las fiestas existen para promover a emprendedores y artistas culturales de la provincia”, sostuvo.
A su turno, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, señaló que “todos los fines de semana hay una fiesta en Santa Fe” y destacó que esta edición coincide con un fin de semana largo, lo que genera buenas expectativas para los sectores de alojamiento y hotelería. Además, invitó a consultar el calendario de eventos en el sitio oficial santafe.tur.ar.
Aeberhard subrayó que el departamento Las Colonias cuenta con numerosos atractivos turísticos y que la Fiesta Regional de la Cerveza se suma a la oferta de los distintos corredores de la región.
La presidenta comunal Patricia Arber remarcó que esta es “la fiesta cervecera más antigua de la región”, nacida en 1984 como una iniciativa de jóvenes que buscaban reunir fondos para realizar obsequios a niños de la localidad.
Sobre el desarrollo del evento, explicó que todas las instituciones de Santo Domingo participan con puestos de buffet, y adelantó que el público podrá disfrutar de cumbia, ritmos tradicionales y un DJ para las generaciones más jóvenes. “Esperamos recibir a todos en el Día de los Enamorados para compartir y conocer más de nuestra identidad”, expresó.
La diputada provincial Jimena Senn destacó que en Las Colonias “enero inaugura una temporada de fiestas que se extiende hasta fines de febrero”.
Senn recordó, además, que junto al diputado Mariano Cuvertino impulsó un proyecto de ley para declarar a la Fiesta Regional de la Cerveza como fiesta provincial. La iniciativa -ya aprobada por la Cámara de Diputados- busca reconocer y poner en valor esta celebración con 35 años de historia en Santo Domingo.
La grilla artística incluye a Súper Impacto, Zillertal Orchester, Gerardo Farías y La Sonora Bonita, Hernán Narváez, Klandestinos y el cierre a cargo de DJ Tin.
Como parte de la programación tradicional, también se realizará la elección de la Embajadora de la Fiesta, uno de los momentos centrales que resalta el espíritu cultural y comunitario del encuentro.
La celebración será, además, una oportunidad para disfrutar de platos típicos y de la cerveza como protagonista indiscutida de una noche que combina sabor, música y tradición.