"Scalopedia"

Se presentó en Pujato una obra que recorre la vida y el legado de Lionel Scaloni

Se trata de una enciclopedia coral dedicada a la vida y trayectoria del entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina. La obra, escrita por Javier Acuña, Matías Bauso y Esteban Serrano, propone un recorrido profundo por la historia personal y profesional del hijo ilustre de esa localidad del sur santafesino.