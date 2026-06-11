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"Scalopedia"

Se presentó en Pujato una obra que recorre la vida y el legado de Lionel Scaloni

Se trata de una enciclopedia coral dedicada a la vida y trayectoria del entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina. La obra, escrita por Javier Acuña, Matías Bauso y Esteban Serrano, propone un recorrido profundo por la historia personal y profesional del hijo ilustre de esa localidad del sur santafesino.

El acto contó con la participación de vecinos y familiares de Lionel Scaloni.El acto contó con la participación de vecinos y familiares de Lionel Scaloni.
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Este miércoles, en la biblioteca popular Bernardino Rivadavia de Pujato, se presentó oficialmente “Scalopedia”, una enciclopedia que aborda la vida, la carrera y el legado de Lionel Scaloni; el entrenador que condujo a la Selección Argentina a la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La obra, escrita por los periodistas Javier Acuña, Matías Bauso y Esteban Serrano, se define como una “enciclopedia coral de la Scaloneta”; ya que reúne historias, testimonios, datos, anécdotas y análisis que permiten reconstruir el recorrido de Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse en una de las figuras más destacadas del mundo.

El acto contó con la participación de vecinos y familiares de Lionel Scaloni.El acto contó con la participación de vecinos y familiares de Lionel Scaloni.

El acto convocó a vecinos, lectores, aficionados al fútbol y representantes de distintas instituciones de la región.

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“Scalopedia” no sólo pone el foco en los logros deportivos alcanzados por Scaloni, sino que también aborda aspectos menos conocidos de su vida personal, su formación como futbolista, su experiencia en Europa y el proceso que lo llevó a construir un equipo que devolvió la ilusión al fútbol argentino.

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Dicha presentación se dio en el marco del inicio del Mundial 2026, donde la Selección Argentina continúa con las ilusiones intactas en busca de un nuevo sueño

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