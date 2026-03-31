En una reciente reunión de trabajo, el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni en Santa Fe, con el objetivo de coordinar acciones directas para el territorio costero.
El senador Oscar Dolzani informó gestiones para mejorar la seguridad urbana y rural
Mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni en Santa Fe, con el objetivo de coordinar acciones directas para el territorio costero.
En relación a los temas tratados, el senador explicó que se analizaron detalladamente los ejes estratégicos previstos para la zona y manifestó que "el foco estuvo puesto en el refuerzo de la seguridad rural mediante operativos conjuntos. Somos conscientes de las falencias en materia de prevención y esclarecimiento del abigeato fundamentalmente, por eso nos ocupamos responsablemente del tema".
Dolzani también anunció la próxima implementación del sistema 911 en la ciudad de San Javier, un sistema que permitirá mejorar las comunicaciones, darle control al servicio y por sobre todas las cosas, trabajar en la inmediata respuesta para los vecinos de la ciudad y sus alrededores.
Asimismo, la agenda incluyó el fortalecimiento de la tecnología aplicada a la prevención del delito, un punto que Dolzani considera vital para la tranquilidad pública. Al respecto, el legislador provincial señaló que "avanzamos en la ampliación del anillo de videovigilancia con cámaras en puntos críticos, una herramienta esencial para el control y la investigación criminal".
Durante la jornada, se destacó la excelente predisposición y apertura del funcionario provincial para abordar de manera integral las problemáticas que afectan a la región, demostrando un compromiso firme con las necesidades planteadas por el legislador.
Finalmente, el senador reafirmó su voluntad de continuar con estas gestiones articuladas para fortalecer las instituciones y garantizar un entorno más seguro para el desarrollo de toda la región.