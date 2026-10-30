En un importante encuentro provincial realizado en el camping de Pérez, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe reunió a más de 300 referentes, delegados y representantes de toda la provincia. Durante la jornada se aprobaron la Memoria y Balance de la institución y se debatieron los principales desafíos del mundo laboral, las inversiones realizadas y las nuevas políticas destinadas a fortalecer el bienestar de los trabajadores y sus familias.
Camioneros de Santa Fe reunió a más de 300 referentes para debatir el futuro del sector
El sindicato aprobó la Memoria y Balance y presentó las inversiones realizadas. La jornada también abordó los desafíos del mundo laboral, la capacitación de los jóvenes y el acompañamiento a los jubilados
El Sindicato de Camioneros de Santa Fe llevó adelante una importante jornada institucional en su camping de la localidad de Pérez, con la participación de más de 300 referentes, delegados y representantes de distintos puntos de la provincia.
El encuentro se desarrolló en el marco de la presentación y aprobación de la Memoria y Balance de la organización, con la presencia de representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y profesionales de la institución, en una jornada marcada por la participación, el intercambio de ideas y la planificación de nuevos desafíos.
Durante la reunión se dieron a conocer las principales inversiones realizadas por el sindicato, los avances alcanzados en materia de infraestructura y servicios, y las acciones destinadas a continuar fortaleciendo el acompañamiento a los afiliados y sus grupos familiares.
Uno de los ejes centrales fue el debate sobre el futuro del trabajo y el rol que deben asumir las organizaciones sindicales frente a las nuevas realidades laborales, productivas y tecnológicas.
En este sentido, se planteó la necesidad de impulsar nuevas políticas de relaciones laborales, promover herramientas que generen mayores oportunidades para los trabajadores y profundizar una agenda sindical que combine la defensa de los derechos laborales con la capacitación, la innovación y el desarrollo social.
La educación de los jóvenes también ocupó un lugar destacado. Desde la organización se reafirmó el compromiso de continuar promoviendo espacios de formación, capacitación e integración, entendiendo que preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro constituye una responsabilidad fundamental.
Asimismo, se puso especial énfasis en el acompañamiento a los trabajadores jubilados de la actividad, reconociendo su trayectoria y su aporte a la construcción de la institución, con el objetivo de seguir generando propuestas, beneficios y espacios de participación que mejoren su calidad de vida.
Un sindicalismo que mira hacia adelante
El secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, destacó la importancia de este encuentro provincial y el compromiso de continuar construyendo una organización moderna, participativa y cercana a las necesidades de los trabajadores.
“Nuestro desafío es construir un sindicalismo que no solamente defienda los derechos conquistados, sino que también sea capaz de generar nuevas oportunidades. Queremos una organización que acompañe al trabajador desde sus primeros pasos en la actividad, que esté presente junto a su familia, que invierta en educación para los jóvenes y que nunca se olvide de nuestros jubilados”, expresó Aladio.
Y agregó: “El mundo del trabajo está cambiando y las organizaciones sindicales tenemos la responsabilidad de prepararnos para esos cambios. No alcanza solamente con discutir salarios y condiciones laborales, que siguen siendo fundamentales. También tenemos que hablar de educación, nuevas tecnologías, capacitación, desarrollo y oportunidades para las futuras generaciones. Ese es el sindicalismo que queremos seguir construyendo en Santa Fe”.
En esa línea, el secretario general remarcó el valor de la participación de los representantes de toda la provincia:
“Que hoy más de 300 compañeros, delegados y referentes estén reunidos demuestra que tenemos una organización viva, con participación y compromiso. Cada uno representa a trabajadores y familias de distintos lugares de Santa Fe. Escuchar sus realidades, compartir propuestas y construir soluciones en conjunto es lo que nos permite seguir creciendo. Porque una organización sindical fuerte no se mide solamente por lo que tiene, sino por lo que es capaz de hacer por su gente”.
Gestión, participación y compromiso con las familias
La jornada permitió reafirmar una visión de trabajo basada en la transparencia institucional, la inversión responsable de los recursos, la ampliación de servicios y la construcción de políticas que acompañen a los afiliados durante las distintas etapas de su vida.
Desde Camioneros Santa Fe se destacó que el fortalecimiento de la organización debe ir acompañado de una mirada estratégica que permita anticiparse a los cambios, generar nuevas oportunidades y consolidar una institución cada vez más integrada a la realidad social y productiva de la provincia.
“Tenemos que pensar en el trabajador de hoy, pero también en sus hijos y en las generaciones que vienen. El futuro no se espera, se construye. Y nosotros queremos construirlo con más educación, más participación, más herramientas y una organización que esté siempre al lado de su gente”, concluyó Aladio.
El encuentro finalizó reafirmando el compromiso de seguir trabajando por un sindicalismo moderno, con identidad, participación y una mirada puesta en el futuro, donde los trabajadores, sus familias, los jóvenes y los jubilados continúen siendo protagonistas del crecimiento