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Sunchales: Villa del Parque será el punto de partida del programa "Manos al Barrio"

La Municipalidad de Sunchales pondrá en marcha el programa “Manos al Barrio”, una iniciativa destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención directa a los distintos sectores de la ciudad. El primer encuentro se realizará este viernes en Villa Amanda, en el barrio Villa del Parque.

Sunchales pone en marcha “Manos al Barrio” para acercar trámites y servicios a los vecinosSunchales pone en marcha “Manos al Barrio” para acercar trámites y servicios a los vecinos
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La Municipalidad de Sunchales anunció el lanzamiento de “Manos al Barrio”, un nuevo programa que busca descentralizar la atención municipal y acercar a los vecinos distintos servicios, trámites y espacios de consulta en cada barrio de la ciudad.

La propuesta tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos a gestiones y asesoramientos sin necesidad de trasladarse hasta dependencias municipales, promoviendo además un contacto más directo entre la comunidad y las distintas áreas del gobierno local.

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El puntapié inicial será este viernes, de 15 a 18 horas, en la intersección de Carlos Gabasio y Vicente Cipollati, en el sector de Villa Amanda, perteneciente al barrio Villa del Parque.

Trámites, consultas y atención cerca de casa

Según informaron desde el municipio, quienes se acerquen podrán realizar distintos trámites, efectuar consultas y conocer herramientas y programas disponibles para la comunidad.

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Además, estarán presentes equipos de trabajo vinculados a áreas como salud, empleo, ambiente y prevención, que brindarán información, orientación y asesoramiento directo a los vecinos.

La iniciativa apunta a eliminar barreras de acceso a los servicios municipales, facilitando que cada ciudadano pueda resolver inquietudes y gestionar distintos trámites en un espacio cercano a su lugar de residencia.

Desde la organización destacaron que el programa busca generar instancias de atención más ágiles y accesibles, fortaleciendo la presencia territorial del municipio y promoviendo una relación más cercana con la comunidad.

Un espacio para escuchar propuestas vecinales

Además de acercar servicios, “Manos al Barrio” fue concebido como un ámbito de participación ciudadana. En cada encuentro se recibirán sugerencias, propuestas e inquietudes de los vecinos con el propósito de incorporar sus miradas a las acciones y proyectos que se desarrollan en cada sector de la ciudad.

La intención es construir un canal de diálogo permanente que permita identificar necesidades específicas de cada barrio y avanzar en soluciones conjuntas entre la comunidad y el municipio.

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Desde la Municipalidad adelantaron que este será el primero de una serie de encuentros que recorrerán distintos puntos de Sunchales durante los próximos meses. El cronograma completo y los servicios que acompañarán cada jornada serán informados próximamente a través de los canales oficiales.

Con esta iniciativa, el gobierno local busca fortalecer la presencia en el territorio, acercar respuestas concretas a los vecinos y promover una participación más activa en la construcción de los barrios y de la ciudad.

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