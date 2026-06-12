Atención y asesoramiento

Sunchales: Villa del Parque será el punto de partida del programa "Manos al Barrio"

La Municipalidad de Sunchales pondrá en marcha el programa “Manos al Barrio”, una iniciativa destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención directa a los distintos sectores de la ciudad. El primer encuentro se realizará este viernes en Villa Amanda, en el barrio Villa del Parque.